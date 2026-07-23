Raub auf Pensionistinnen in Geidorf und Lend: Polizei sucht diese Männer

Zwei hochbetagte Frauen wurden am selben Tag in Graz Opfer brutaler Schmuckräuber. Nun geht die Polizei mit zwei Phantombildern an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise auf die bislang unbekannten Verdächtigen.

Nachdem einer 81-Jährigen und einer 88-Jährigen am vergangenen Samstag gewaltsam die Goldketten vom Hals gerissen worden waren, veröffentlicht die Polizei nun zwei Phantombilder der mutmaßlichen Täter.

Nachdem einer 81-Jährigen und einer 88-Jährigen am vergangenen Samstag gewaltsam die Goldketten vom Hals gerissen worden waren, veröffentlicht die Polizei nun zwei Phantombilder der mutmaßlichen Täter.

Nur wenige Stunden lagen zwischen den beiden Taten und beide Opfer waren hochbetagte Grazerinnen. Nachdem einer 81-Jährigen und einer 88-Jährigen am vergangenen Samstag gewaltsam die Goldketten vom Hals gerissen worden waren, veröffentlicht die Polizei nun zwei Phantombilder der mutmaßlichen Täter.

Goldketten mitten auf der Straße entrissen

Der erste Überfall ereignete sich am 18. Juli gegen 11.20 Uhr in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse im Grazer Bezirk Geidorf. Eine 81-jährige Frau war alleine zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann überrascht wurde. Der Täter riss ihr die Goldkette vom Hals und flüchtete. Nur wenige Stunden später, gegen 16 Uhr, schlug ein weiterer Täter im Bezirk Lend zu. Im Bereich Schrödingerstraße/Mariengasse entriss er einer 88-jährigen Grazerin ebenfalls gewaltsam ihre Goldkette und machte sich aus dem Staub. Beide Frauen wurden bei den Überfällen leicht verletzt.

Ermittler prüfen Zusammenhang

Die beiden Tatorte liegen nur etwas mehr als zwei Kilometer voneinander entfernt. Wegen der ähnlichen Vorgehensweise sowie der kurzen Zeitspanne zwischen den Überfällen prüft das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz, ob die Taten zusammenhängen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen die Kriminalisten allerdings von zwei unterschiedlichen Tätern aus. Darauf deuten die voneinander abweichenden Aussagen der beiden Opfer hin.

So sehen die gesuchten Männer aus

Laut der 81-Jährigen soll der erste Tatverdächtige etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Auffällig seien seine kurzen schwarzen Haare, ein markanter schwarzer Schnurrbart sowie eine etwas dunklere Hautfarbe gewesen. Er habe ein blaues Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, beige Bermudashorts und weiße Sportschuhe getragen. Außerdem soll er Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Zweiter Verdächtigte

Der zweite Verdächtige wurde von der 88-Jährigen als etwa 27 Jahre alt, rund 1,77 Meter groß und ebenfalls schlank beschrieben. Er soll kurze dunkle bis rötliche Locken, einen dunklen bis rötlichen Vollbart und eine etwas dunklere Hautfarbe haben. Der Mann sei gepflegt aufgetreten, habe eine beige lange Hose getragen und ebenfalls Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Veröffentlichung der beiden Phantombilder angeordnet. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die abgebildeten Männer erkennt oder Angaben zu ihrer Identität, ihrem Aufenthaltsort oder den beiden Überfällen machen kann, wird ersucht, sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz zu melden. Hinweis: Für die beiden Männer gilt die Unschuldsvermutung. Sie gelten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.