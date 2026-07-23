Neue Rollen, gleiches Team: ÖH Uni Graz stellt Vorsitz neu auf

Die Universitätsvertretung der ÖH Uni Graz hat ihr Vorsitzteam neu gewählt. Personell bleibt zwar alles beim Alten, die Aufgaben innerhalb des dreiköpfigen Teams wurden jedoch neu verteilt.

Bei der zweiten Sitzung der Universitätsvertretung Ende Juni hat die ÖH Uni Graz ihr Vorsitzteam für die neue Funktionsperiode gewählt. Während die personelle Besetzung unverändert bleibt, gibt es an der Spitze einen Wechsel: Mit Beginn des neuen Semesters übernimmt die 23-jährige Lehramtsstudentin Valentina Simschitz (VSStÖ) den Vorsitz der Studierendenvertretung. Sie vertritt künftig die Interessen von rund 30.000 Studierenden der Universität Graz. Unterstützt wird sie weiterhin von ihren beiden Stellvertreterinnen Ida Edlinger-Pammer (GRAS), die Geschichte studiert, sowie Mary Weitzer (VSStÖ), Studentin der Musikwissenschaft.

„Müssen laut bleiben“

Mit Blick auf die Herausforderungen der kommenden Monate betont Simschitz die Bedeutung einer starken Interessenvertretung: „Gerade in Zeiten, in denen Studierende unter steigendem ökonomischen Druck stehen und das Universitätsbudget von Kürzungen bedroht ist, müssen wir laut bleiben!“

Projekte sollen fortgesetzt werden

Das neu aufgestellte Vorsitzteam setzt die Zusammenarbeit der bisherigen Koalition aus dem Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) und den Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) fort. Nach Angaben der ÖH wurden im vergangenen Jahr unter anderem kostenlos ausleihbare KlimaTickets für Studierende, die rund um die Uhr geöffnete Lernzone „Mensa Space“ am Sonnenfelsplatz sowie ein Regenbogenzebrastreifen am Campus umgesetzt.

Budget und ÖH-Wahl im Fokus

Für die kommende Funktionsperiode nennt das Vorsitzteam vor allem zwei Schwerpunkte: den Einsatz für eine ausreichende Finanzierung der Universitäten sowie eine möglichst hohe Beteiligung an den nächsten ÖH-Wahlen.