Street Art in Graz: Künstler verwandeln triste Wände in echte Hingucker

Wer durch Graz spaziert, begegnet ihnen oft, ohne es zu wissen: riesige Kunstwerke auf Hausfassaden oder ehemaligen Industriebauten. Drei Grazer Künstler zeigen, wie Street Art das Stadtbild verändert.

Graffiti ist längst mehr als ein Schriftzug auf einer Mauer. In Graz entstehen auf Fassaden, Brücken und Industriegebäuden beeindruckende Kunstwerke, die das Stadtbild prägen und weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregen. Passend zum Urban Art Festival Styria, das von 23. Juli bis 2. August stattfindet, rücken drei Künstler in den Mittelpunkt, deren Werke viele Grazer wahrscheinlich schon gesehen haben, oft ohne den Namen dahinter zu kennen.

SEAS: Wenn verlassene Gebäude neue Geschichten erzählen

Unter dem Künstlernamen SEAS arbeitet Florian Perl seit Jahren an Graffiti- und Street-Art-Projekten. Besonders faszinieren ihn verlassene Industrieanlagen. Wo andere nur leerstehende Mauern sehen, entdeckt der Grazer neue Leinwände. Seine Werke verbinden klassische Graffiti-Techniken mit konzeptioneller Kunst und verleihen Gebäuden, deren Geschichte längst beendet scheint, ein neues Leben. Neben großflächigen Wandbildern beschäftigt sich SEAS auch mit Aquarellmalerei und Videoproduktionen.

©Smart City Graz@SEAS SEAS Kunst in der Smart City.

Size Two: Von Graz bis nach England

Benjamin Schindler, besser bekannt als Size Two, zählt heute zu den gefragtesten Graffiti-Künstlern Österreichs und Deutschlands. Seit 2007 perfektioniert er seinen Stil – mittlerweile gestalten seine Arbeiten nicht nur Wände in Graz, sondern auch in Ländern wie England, Italien, Spanien oder Dänemark. Sein Markenzeichen sind die selbst entwickelten MECH-Helme, mit denen er eine eigene Kunstfigur erschaffen hat. Neben monumentalen Murals entstehen so auch Skulpturen, Leinwandarbeiten und 3D-Animationen.

©sizetwo Sein Markenzeichen sind die selbst entwickelten MECH-Helme, mit denen er eine eigene Kunstfigur erschaffen hat.

Gernot Passath bringt Farbe in die Stadt

Wer in Graz aufmerksam unterwegs ist, ist den Werken von Gernot Passath vermutlich schon begegnet. Der Künstler verbindet Street Art mit Informationsdesign und hat in den vergangenen Jahren mehrere markante Projekte umgesetzt. Dazu zählen unter anderem die großflächigen Fassaden beim ehemaligen Möbelhaus Leiner in der Annenstraße unter dem Motto „Natur in der Stadt“ sowie die Gestaltung der Erzherzog-Johann-Brücke an der Murpromenade. Gemeinsam mit Künstlerkollege David Leitner entstand außerdem ein rund 200 Quadratmeter großes Mural in der Ungergasse in Graz-Gries.

©Gernot Passath Wer in Graz aufmerksam unterwegs ist, ist den Werken von Gernot Passath vermutlich schon begegnet.

Festival holt urbane Kunst vor den Vorhang

Mit dem Urban Art Festival Styria wird Graz in den kommenden Tagen erneut zur Bühne für urbane Kunst. Das Festival macht sichtbar, was viele Künstler das ganze Jahr über leisten: Sie verwandeln graue Flächen in farbenfrohe Blickfänger und zeigen, dass Street Art längst ein fester Bestandteil der Grazer Kulturszene geworden ist.