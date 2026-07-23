Grazer Traditionsbuchhandlung hat gleich zwei Gründe zum Feiern

Seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten ist „der Moser“ ein fixer Bestandteil der Grazer Innenstadt. Zum 158. Geburtstag und 20 Jahre nach dem Umzug ins Palais Welsersheimb wird mit einer Jubiläumswoche gefeiert.

In Graz kennt ihn fast jeder nur unter einem Namen: „der Moser“. Die traditionsreiche Buchhandlung am Eisernen Tor feiert heuer gleich zwei Meilensteine: 158 Jahre seit der Gründung und 20 Jahre am heutigen Standort im Palais Welsersheimb. Aus den Anfängen als kleines Buchgeschäft am Bischofplatz entwickelte sich über die Jahrzehnte eine der größten Buchhandlungen Österreichs. Heute erstreckt sich die Buchhandlung Morawa Moser auf rund 2.600 Quadratmetern über drei Etagen und zählt zu den größten Buchhandlungen der Steiermark.

Bewegte Geschichte seit 1868

Gegründet wurde das Geschäft im Jahr 1868 von Ulrich Moser. Die Geschichte der Buchhandlung war jedoch nicht immer einfach: Während der NS-Zeit wurde das Unternehmen 1938 zwangsenteignet. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte der Wiederaufbau, ehe 2006 der Umzug in das Palais Welsersheimb am Eisernen Tor folgte. Seither ist der Standort für viele Grazer ein Treffpunkt rund um Bücher, Literatur und Beratung.

Jubiläumswoche mit Aktionen

Anlässlich des doppelten Jubiläums veranstaltet Morawa Moser von 27. Juli bis 1. August eine Festwoche. Besucherinnen und Besucher erwarten verschiedene Aktionen und Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Neben Vorteilsaktionen gibt es unter anderem sogenannte Buch-Blind-Dates, bei denen die Auswahl des Lesestoffs eine Überraschung bleibt. Für Abkühlung soll Frizzante sorgen, außerdem gibt es ein Glücksrad sowie ein großes „Tempo, kleine Schnecke“-Spiel für Kinder in der Kinderbuchabteilung.