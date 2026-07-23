Elf Jahre nach letztem Duell: Sturm trifft im Cup wieder auf Seekirchen

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Champions-League-Qualifikation geht es für Sturm Graz im ÖFB-Cup weiter. Die Grazer treffen auswärts auf den SV Seekirchen.

Nach dem gelungenen Saisonstart mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Heart of Midlothian wartet auf den SK Sturm Graz bereits die nächste Aufgabe. Am Freitag, 24. Juli, steht für die Schwarz-Weißen die erste Runde des UNIQA ÖFB Cups auf dem Programm. Die Mannschaft von Cheftrainer Fabio Ingolitsch tritt auswärts beim SV Teampool Seekirchen an. Anpfiff in Salzburg ist um 20.30 Uhr.

Favoritenrolle im Cup

Nur wenige Tage nach dem erfolgreichen Start in die Qualifikation zur UEFA Champions League richtet Sturm den Fokus nun auf den nationalen Bewerb. Gegen den Regionalligisten aus Seekirchen wollen die Grazer ihre gute Form bestätigen. Die erste Cup-Runde bringt für Bundesligisten traditionell besondere Herausforderungen mit sich. Die Gastgeber gehen mit großer Motivation in das Duell und wollen vor eigenem Publikum für eine Überraschung sorgen.

Wiedersehen nach elf Jahren

Das Aufeinandertreffen zwischen Sturm und Seekirchen gab es bereits einmal im ÖFB-Cup. Im September 2015 trafen beide Mannschaften zuletzt aufeinander. Damals setzten sich die Grazer deutlich mit 7:0 durch. Seekirchen beendete die vergangene Saison in der Regionalliga West auf dem vierten Tabellenplatz und geht nun als Außenseiter in das Duell mit dem amtierenden österreichischen Spitzenklub. Für Sturm Graz geht es darum, auch im Cup von Beginn an konzentriert aufzutreten und den Schwung aus dem erfolgreichen Europacup-Abend mitzunehmen.