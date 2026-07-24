Patientinnen gefilmt: Grazer Arzt in der Schweiz festgenommen

Im Fall um einen Grazer Internisten gibt es eine überraschende Wende: Der beschuldigte Arzt wurde Anfang Juli in seiner Praxis in Zürich festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Laut den laufenden Ermittlungen soll ein Grazer Internist über Jahre hinweg Patientinnen unter dem Vorwand medizinischer Untersuchungen heimlich gefilmt und sexuell missbraucht haben. Mehr dazu hier: Grazer Arzt soll Patientinnen heimlich gefilmt haben. Der Fall wurde bekannt, nachdem einer Frau während einer Untersuchung ein auf sie gerichtetes Mobiltelefon aufgefallen war. Bei der anschließenden Sicherstellung von Datenträgern fanden Ermittler zahlreiche Fotos und Videos nackter Frauen, von denen viele bislang keiner Person zugeordnet werden konnten und teilweise bis ins Jahr 2012 zurückreichen sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Termine häufig außerhalb der regulären Ordinationszeiten und ohne anwesendes Ordinationspersonal stattgefunden haben. Mehrere Patientinnen berichten zudem, dass sie für die Untersuchungen sediert worden seien. Der beschuldigte Arzt wies sämtliche Vorwürfe zurück und erklärt, die Untersuchungen seien medizinisch notwendig gewesen und die Aufnahmen mit Zustimmung der Patientinnen erfolgt.

Grazer Arzt in Zürich festgenommen

Im Fall des Grazer Arztes gibt es nun eine überraschende Entwicklung. Der Arzt wurde laut Kronen Zeitung Anfang Juli in seiner Zweitordination in Zürich festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Er soll dort trotz eines gegen ihn verhängten Berufsverbots weiterhin Patienten behandelt haben. Den Ermittlungen zufolge soll eine verdeckte Ermittlerin, die sich als Patientin ausgab, den Verdacht bestätigt haben. Als weiterer Grund für die Festnahme wird Fluchtgefahr genannt, nachdem der Beschuldigte angekündigt haben soll, in Pension zu gehen und nach Südafrika auszuwandern. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der Tageszeitung die Inhaftierung. Für den Arzt gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 09:01 Uhr aktualisiert