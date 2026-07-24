Trainingsauftakt: HSG Holding Graz startet in die Saisonvorbereitung

Die HSG Holding Graz ist diese Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am Mittwoch absolvierte das Bundesligateam die erste Trainingseinheit und legte damit den Grundstein für die kommende Spielzeit.

Für die HSG Holding Graz hat am Mittwoch die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 begonnen. Unter der Leitung von Cheftrainer Risto Arnaudovski absolvierte das Bundesligateam die erste Trainingseinheit und läutete damit die knapp siebenwöchige Vorbereitung auf den Start der HLA Meisterliga am 5. September ein. Zum Auftakt begrüßte Clubmanager Michael Schweighofer die Mannschaft zu einer ersten Teambesprechung, bevor es auf das Spielfeld ging. „Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder losgeht Uns erwarten intensive Vorbereitungswochen, in denen wir die Weichen für eine erfolgreiche neue Saison stellen wollen“, sagte Arnaudovski.