FH JOANNEUM bekommt neue PR- und Marketingleiterin

Die FH JOANNEUM hat eine neue Leiterin für Public Relations und Marketing. Angela Thaller übernimmt die Abteilung und folgt auf Johanna Theurl, die nach mehr als 28 Jahren an der Hochschule in den Ruhestand geht.

Angela Thaller leitet seit Sommer 2026 die Abteilung PR und Marketing der FH JOANNEUM. Sie folgt auf Johanna Theurl, die nach mehr als 28 Jahren an der FH JOANNEUM ihren Ruhestand antritt. In ihrer neuen Funktion möchte Angela Thaller die Kommunikation der FH JOANNEUM strategisch weiterentwickeln und die Stärken der Hochschule noch klarer nach außen sichtbar machen. „Kommunikation ist heute schneller und einfacher denn je. Orientierung zu schaffen wird jedoch immer wichtiger. Mein Ziel ist es, die FH JOANNEUM mit ihren herausragenden Leistungen in Lehre, Forschung und Internationalisierung sowie ihrem Innovationsgeist und ihrer starken Gemeinschaft als unverwechselbare Marke zu positionieren“, so Angela Thaller.

FH JOANNEUM begrüßt neue Leiterin für Public Relations und Marketing

Die FH JOANNEUM kennt die gebürtige Steirerin bereits, da sie nebenberuflich als Lehrende im Bereich International Marketing and Market Research am Hightech-Campus Kapfenberg tätig war. Angela Thaller bringt langjährige Erfahrung aus der internationalen Unternehmenskommunikation mit: Als Head of International Marketing & PR eines internationalen Technologieunternehmens verantwortete sie die strategische Markenpositionierung und Markenführung. Zu ihren Schwerpunkten zählten unter anderem Public Relations, Branding, Employer Branding, Corporate Social Responsibility sowie Eventmanagement. Dabei verfolgte sie das Ziel, Marken nachhaltig zu stärken und deren Reputation, Kundenbindung sowie Arbeitgeberattraktivität weiterzuentwickeln.