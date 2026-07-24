Spatenstich für neues Wohnprojekt in St. Marein bei Graz

In St. Marein bei Graz entsteht eine neue Wohnanlage mit 19 geförderten Mietwohnungen. Mit dem offiziellen Spatenstich fiel kürzlich der Startschuss für das Bauprojekt, das bis 2028 fertiggestellt werden soll.

In St. Marein bei Graz hat am 21. Juli der Bau eines neuen Wohnprojekts begonnen. Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft ÖWG Wohnbau errichtet in der Ortschaft Markt 19 geförderte Mietwohnungen. Der offizielle Spatenstich erfolgte im Beisein von Bürgermeister Franz Knauhs sowie Vertretern des Bauträgers und des ausführenden Unternehmens. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2028 vorgesehen.

Wohnbau: 19 geförderte Wohnungen für St. Marein bei Graz

Geplant ist ein dreigeschossiges Wohnhaus mit Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen zwischen 56 und 84 Quadratmetern. Das Wohnprojekt entsteht in zentraler Lage von St. Marein bei Graz. Schulen, Kinderbetreuung, Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Versorgung befinden sich in der Nähe. Die Wohnungen werden als geförderte Mietwohnungen mit unbefristeten Mietverträgen vergeben. „Mit diesem Projekt schaffen wir in St. Marein bei Graz attraktiven und leistbaren Wohnraum in einer Lage, die naturnahes Wohnen mit hervorragender Infrastruktur verbindet. Die Architektur dieses Projekts verbindet klare Formen, viel Tageslicht und attraktive Freiräume für ein attraktives Wohnen“, freut sich DI Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau.