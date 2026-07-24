Grazerin wird vermisst: Hinweise erbeten
Seit Donnerstagvormittag wird die 41-jährige Daniela L. aus Graz vermisst. Es wird um Hinweise gebeten.
Da die Vermisste dement und auf Hilfe angewiesen ist, wird dringend um besondere Aufmerksamkeit in der Bevölkerung gebeten, heißt es seitens des Vereins „Österreich findet euch“. Abgängig ist seit 23. Juli circa 8 Uhr.
Hinweise bitte an die Polizei
Achte besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln, Parks, Haltestellen und im Grazer Stadtgebiet auf die Beschreibung. Wenn du Daniela L. gesehen hast oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen kannst, verständige bitte umgehend die Polizei (Notruf 133) oder die nächstgelegene Polizeidienststelle.
Personsbeschreibung:
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Name: Daniela L.
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Alter: 41 Jahre
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Größe: ca. 155 – 160 cm
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Haare: schwarz, lang
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Kleidung: schwarze Hose, lila Pullover
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Besonderheit: zeitlich/örtlich desorientiert (dement), benötigt Unterstützung