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BIld auf 5 Minuten zeigt die Vermisste.
Daniela aus Graz wird seit gestern vermisst.
Graz
24/07/2026
Seit gestern

Grazerin wird vermisst: Hinweise erbeten

Seit Donnerstagvormittag wird die 41-jährige Daniela L. aus Graz vermisst. Es wird um Hinweise gebeten.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Da die Vermisste dement und auf Hilfe angewiesen ist, wird dringend um besondere Aufmerksamkeit in der Bevölkerung gebeten, heißt es seitens des Vereins „Österreich findet euch“. Abgängig ist seit 23. Juli circa 8 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizei

Achte besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln, Parks, Haltestellen und im Grazer Stadtgebiet auf die Beschreibung. Wenn du Daniela L. gesehen hast oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen kannst, verständige bitte umgehend die Polizei (Notruf 133) oder die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Personsbeschreibung:

  • Name: Daniela L.

  • Alter: 41 Jahre

  • Größe: ca. 155 – 160 cm

  • Haare: schwarz, lang

  • Kleidung: schwarze Hose, lila Pullover

  • Besonderheit: zeitlich/örtlich desorientiert (dement), benötigt Unterstützung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert
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