Wertschätzungszentrum Lend eröffnet neue Nachbarschaftstafel

Vor etwa sechs Jahren hat das Wertschätzungszentrum Lend hier in der Wiener Straße 121 seine Tore geöffnet. Ein Mensch-Natur-Begegnungsort des gemeinnützigen Beschäftigungsprojekts Natur.Werk.Stadt und des Vereins Living Rooms, das gezielt Langzeitarbeitslose durch sinnstiftende Arbeit in der Natur stabilisiert und zurück in den Arbeitsmarkt führt. Und durch den Pflanzentausch sowie durch vielfältige Kinder-Workshops und Kurse zur Themen wie Hecken- und Obstbaumschnitt, Sensen oder dem Herstellen von Lavendelsackerln die Bevölkerung nicht nur im Bezirk Lend zusammenbringt. Ein Konzept, das österreichweit einzigartig ist.

Bunte Tafel der Nachbarschaft

Über das rege „Treiben“ vor Ort informiert seit gestern Donnerstag, dem 23. Juli 2026, auch die „Bunte Tafel der Nachbarschaft“, die im Rahmen des Projekts „Gemma Klima“ der Stadt Graz realisiert wurde. Angebracht an einer Außenmauer des Wertschätzungszentrums findet man hier nicht nur Termine für kommende Veranstaltungen, sondern auch eine kurze Präsentation des hauseigenen Konzepts sowie Ankündigungsmöglichkeiten zum Teilen und zum Tauschen. Bürgermeisterin Elke Kahr: „Das Wertschätzungszentrum ist ein wertvoller Ort für praxisnahe Naturvermittlung und schönes Miteinander direkt im Bezirk Lend. Um in einer Stadt wie Graz gut leben zu können, ist gegenseitige Unterstützung unverzichtbar. Mit dem ‚Bunten Brett der Nachbarschaft‘ wurde ein tolles neues Angebot geschaffen, das die Menschen direkt anspricht und vor Ort zusammenbringt. Danke dafür!“ Auch Daniela Zeschko, Projektleiterin der Natur.Werk.Stadt, freute sich über die lang ersehnte Realisierung: „Unser Ziel war es, durch das bunte Brett die Nachbar:innen noch mehr auf unser Wertschätzungszentrum aufmerksam zu machen und ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, sorgsam mit der Stadt, der Gemeinschaft und der Natur umzugehen.“ Und Franziska Schruth von Living Rooms betonte, dass man mit der Tafel Vereine und Privatpersonen direkt ansprechen wolle, die aktiv Beiträge zum Klimaschutz leisten wollen würden.

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Vom Badehaus zum Wertschätzungszentrum

Im Anschluss an die Einweihung der „Bunten Tafel der Nachbarschaft“ öffnete sich den Besuchern dann die Gartentür zur Artenvielfalt. Vor den Augen der Naturliebhaber breitete sich auf rund 1.000 Quadratmetern eine naturnah gestaltete Grünoase mit Blühwiesen, einem großen Komposthaufen, einer Benjeshecke aus Totholz, einer Kräuterspirale, idyllischen Sitzmöglichkeiten, einem Brunnen und einem Gemeinschaftsgarten aus. Ein Ort zum Wohlfühlen und zum Seele baumeln lassen.

Interessant zu wissen

Das Häuschen, das das Wertschätzungszentrum Lend beherbergt, war früher ein Badehaus, denn: „Von 1902 bis 1974 hat man hier im Mühlgang gebadet“, weiß Zeschko, die mit ihrem Team in den Analen des Stadt- und Landesarchivs für die Ausstellung „Wienerstraßenbad einst und jetzt“ geforscht hat, die im Wertschätzungszentrum besucht werden kann. „Viele ältere Menschen erzählen uns, dass sie im Mühlgang schwimmen gelernt haben.“ Das Wertschätzungszentrum Lend zählt im Jahr übrigens rund 50 Mitarbeiter:innen, die in der Natur tätig sind. In den letzten Tagen wurde der Fokus vor allem auf das Absensen von Blühwiesen in Graz gelegt. Beträchtliche rund 12.500 Quadratmeter davon gibt es in der Stadt. Am 23. Juli wurde die letzte abgemäht. Noch ein Grund zum Feiern für das Wertschätzungszentrum Lend.