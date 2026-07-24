„Starke Verspätungen“: Baustellen sorgen in Graz für Verzögerungen

Mehrere Baustellen sorgen am Freitagnachmittag für Verzögerungen im Grazer Busverkehr. Betroffen sind derzeit die Linien 39, 64 und 80.

Pendler und Fahrgäste des Grazer Öffentlichen Verkehrs müssen am Freitagnachmittag mit Verzögerungen rechnen.

Pendler und Fahrgäste des Grazer Öffentlichen Verkehrs müssen am Freitagnachmittag mit Verzögerungen rechnen.

Pendler und Fahrgäste des Grazer Öffentlichen Verkehrs müssen am Freitagnachmittag mit Verzögerungen rechnen. Wie die Holding Graz informiert, kommt es aufgrund von Baustellen derzeit zu Verspätungen auf mehreren Buslinien.

Verspätungen im Busverkehr: Diese Linien sind betroffen

Betroffen ist die Linie 39 wegen der Baustelle am Glacis. Zudem kommt es auf den Linien 64 und 80 aufgrund von Bauarbeiten in der Puntigamer Straße zu starken Verspätungen. Fahrgästen wird empfohlen, mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen.