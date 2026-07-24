„Warum gelb?“ – Unbekannte beschmierten Auer-Filiale in Graz

Aus Rosa wurde Gelb - doch der neue Look der Auer-Filiale am Grazer Kaiser-Josef-Platz scheint nicht jedem zu gefallen. Nach der Neugestaltung wurde die Fassade mit einem Schriftzug beschmiert.

Nach rund zehn Jahren hat die bekannte Auer-Filiale nahe dem Grazer Kaiser-Josef-Platz im April ein neues Erscheinungsbild erhalten. Das markante Rosa wurde durch einen leuchtenden Gelbton ersetzt. Laut dem Unternehmen war die Neugestaltung Teil einer optischen Auffrischung und soll die Filiale in einem neuen Look präsentieren. 5 Minuten berichtete: Aus Rosa wird Gelb: Kult-Filiale von Auer zeigt sich in neuem Look.

Auer-Filiale in Graz nach Neugestaltung beschmiert

Doch nicht allen scheint dieser neue Look zu gefallen. Unbekannte beschmierten die gelb gestrichene Fassade mit dem Schriftzug „Warum gelb :(?“, offenbar als Reaktion auf die kürzlich erfolgte Neugestaltung. Auf Anfrage erklärte das Unternehmen, dass die neue Fassadengestaltung unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen habe – von positiver Resonanz und Neugier bis hin zu kritischen Stimmen. „Wir entwickeln uns als Unternehmen laufend weiter und möchten immer wieder etwas Besonderes schaffen. Dass sichtbare Veränderungen dabei auch kontroversiell diskutiert werden, ist verständlich – Gestaltung ist letztlich immer auch eine Frage des persönlichen Geschmacks“, heißt es. Die beschmierte Stelle soll laut Auer demnächst wieder übermalt werden.