Achtung, Öffi-Fahrgäste: Das ändert sich im August in Graz

Wegen Bauarbeiten und einer ÖBB-Sperre müssen sich Fahrgäste der Graz Linien im August auf Einschränkungen einstellen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 4 und 5 sowie die Nightline N5.

Auf Fahrgäste der Grazer Linien kommen im August mehrere Einschränkungen zu. Von 1. bis 23. August sorgen Bauarbeiten auf der Linie 4 sowie Arbeiten der ÖBB an der Eisenbahnunterführung in der Herrgottwiesgasse für Schienenersatzverkehr und geänderte Linienführungen.

Große Änderungen bei den Graz Linien: Diese Strecken sind betroffen

Die Straßenbahnlinie 4 verkehrt in diesem Zeitraum nur zwischen Reininghaus und Stadion Liebenau. Zwischen Stadion Liebenau und Murpark wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Noch umfangreicher sind die Änderungen auf der Linie 5: Zwischen Jakominiplatz und Puntigam fahren aufgrund der Sperre der Herrgottwiesgasse keine Straßenbahnen. Stattdessen übernehmen Ersatzbusse die Verbindung. Entlang der Strecke werden mehrere Haltestellen verlegt oder durch Ersatzhaltestellen ersetzt. Auch die Nightline N5 ist betroffen. Sie wird von 2. bis 23. August im Bereich zwischen Karlauer Gürtel und Plachelhofstraße umgeleitet. Dadurch ändern sich ebenfalls mehrere Haltestellen.