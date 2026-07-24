SK Sturm Frauen: Spielerin fällt vermutlich bis Ende des Jahres aus
Die SK Sturm Frauen müssen in den kommenden Monaten auf Zala Kuštrin verzichten. Die Offensivspielerin kämpft bereits seit einiger Zeit mit Hüftproblemen und wird sich zeitnah einem kleinen operativen Eingriff unterziehen.
Je nach Heilungsverlauf wird die 28-Jährige voraussichtlich bis zum Ende des Jahres ausfallen. Die SK Sturm Frauen werden sie während ihrer gesamten Rehabilitation bestmöglich unterstützen und sie auf ihrem Weg zurück auf den Platz begleiten. Sportdirektor Frauenfußball Michael Erlitz sagt dazu: „Zala hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Hüftbeschwerden zu kämpfen, deshalb hat sie sich nun für eine Operation entschieden. Dadurch wird sie uns bis zur Winterpause fehlen. Wir sind jedoch überzeugt, dass sie danach wieder schmerzfrei sein und an ihre starken Leistungen aus dem vergangenen Herbst anknüpfen kann.“