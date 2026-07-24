SK Sturm Frauen: Spielerin fällt vermutlich bis Ende des Jahres aus

Je nach Heilungsverlauf wird die 28-Jährige voraussichtlich bis zum Ende des Jahres ausfallen. Die SK Sturm Frauen werden sie während ihrer gesamten Rehabilitation bestmöglich unterstützen und sie auf ihrem Weg zurück auf den Platz begleiten. Sportdirektor Frauenfußball Michael Erlitz sagt dazu: „Zala hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Hüftbeschwerden zu kämpfen, deshalb hat sie sich nun für eine Operation entschieden. Dadurch wird sie uns bis zur Winterpause fehlen. Wir sind jedoch überzeugt, dass sie danach wieder schmerzfrei sein und an ihre starken Leistungen aus dem vergangenen Herbst anknüpfen kann.“