Großer Polizeieinsatz: Rasante Verfolgungsjagd durch Graz endet mit Crash

Eine Verfolgungsfahrt durch Graz endete in der Nacht auf Samstag mit einem Unfall. Ein 19-Jähriger flüchtete vor der Polizei, gefährdete andere Verkehrsteilnehmer und prallte gegen eine Bushaltestelle. Er wurde angezeigt.

Kurz vor 1 Uhr führte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag im Bereich des St.-Peter-Gürtels in Graz Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten wollten, missachtete der Lenker die Anhaltezeichen und flüchtete in Richtung Stadtzentrum. Während der Flucht missachtete der 19-Jährige mehrfach das Rotlicht von Verkehrsampeln und gefährdete durch riskante Fahrstreifenwechsel sowie Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer.

Wilde Verfolgungsfahrt in Graz endete mit Unfall

Auch einschreitende Polizeibedienstete wurden bei mehreren Versuchen, das Fahrzeug anzuhalten, gefährdet. Mehrere Polizeistreifen errichteten schließlich im Bereich der Merangasse eine Straßensperre. Dabei fuhr der Lenker mit seinem Fahrzeug frontal auf einen Polizeistreifenwagen zu und lenkte erst unmittelbar davor über den Gehsteig aus. Kurz darauf prallte der Pkw gegen eine Bushaltestelle und kam zum Stillstand. Der 19-jährige Lenker sowie sein 17-jähriger Beifahrer, beide aus Graz, wurden dabei leicht verletzt.

Kennzeichen gestohlen, Grazer angezeigt

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Zudem stellten Polizisten im Fahrzeug Suchtmittel sowie eine verbotene Waffe sicher. Die beiden Grazer werden angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 07:19 Uhr aktualisiert