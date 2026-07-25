70-Jähriger soll hunderte Kleidungsstücke gestohlen haben

Bei Ermittlungen gegen einen 70-jährigen Tatverdächtigen stellte die Polizei mehrere hundert neuwertige Kleidungsstücke sicher. Der Mann soll über längere Zeit Ladendiebstähle begangen haben. Die Ermittlungen laufen.

Kurz vor 10 Uhr wurde am Freitag, 24. Juli 2026, eine Polizeistreife in ein Einkaufszentrum in Seiersberg (Graz-Umgebung) gerufen. In einem Modegeschäft war ein versuchter Ladendiebstahl gemeldet worden. Ein Ladendetektiv hatte den Tatverdächtigen bereits angehalten.

Ermittlungen nach vermeintlichen Ladendiebstählen: 70-Jähriger im Visier

Noch vor Ort stellte sich heraus, dass sich an diesem Tag kein Diebstahl ereignet hatte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich jedoch der Verdacht, dass der 70-Jährige im Verlauf des vergangenen Jahres mehrere Taten begangen haben könnte. Im Fahrzeug des Mannes fanden Polizisten neuwertige, ungetragene und hochpreisige Herrenbekleidung im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Tatverdächtige konnte die Herkunft der Kleidungsstücke nicht erklären.

Hunderte Kleidungsstücke sichergestellt, Ermittlungen laufen

Bei einer Nachschau an seiner Wohnadresse im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stellten Polizisten weitere neuwertige, ungetragene und hochpreisige Herrenbekleidung sicher. Auch deren Herkunft konnte der 70-Jährige nicht erklären. Insgesamt wurden mehrere hundert Kleidungsstücke sichergestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf mehrere Zehntausend Euro. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sämtliche Kleidungsstücke sichergestellt. Der Tatverdächtige wird angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.