3:0-Sieg in Seekirchen: Souveräner Cup-Start für Sturm Graz

Sturm Graz ist mit einem souveränen Sieg in den ÖFB-Cup gestartet. Die Grazer setzten sich in der ersten Runde auswärts mit 3:0 gegen den SV Seekirchen durch und stehen damit in der zweiten Runde.

Die Grazer setzten sich am Freitagabend in der ersten Runde auswärts beim SV Seekirchen verdient mit 3:0 durch und lösten damit das Ticket für die zweite Runde.

Die Grazer setzten sich am Freitagabend in der ersten Runde auswärts beim SV Seekirchen verdient mit 3:0 durch und lösten damit das Ticket für die zweite Runde.

Der SK Sturm Graz ist erfolgreich in den UNIQA ÖFB-Cup gestartet. Die Grazer setzten sich am Freitagabend in der ersten Runde auswärts beim SV Seekirchen verdient mit 3:0 durch und lösten damit souverän das Ticket für die zweite Runde.

Souveräner Cup-Aufstieg in Seekirchen

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Neuzugang Simon Seidl die Steirer kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ryan Fosso in der 50. Minute auf 2:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Szymon Włodarczyk, der in der 86. Minute zum 3:0-Endstand traf. Cheftrainer Fabio Ingolitsch hatte seine Startelf im Vergleich zum Champions-League-Qualifikationsspiel zuvor auf mehreren Positionen verändert. Trotz der Rotation kontrollierte Sturm die Partie über weite Strecken und ließ den Gastgebern nur wenige Möglichkeiten. Mit dem zweiten Pflichtspielsieg der Saison richtet sich der Fokus nun auf das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League gegen Heart of Midlothian in Edinburgh. Einen detaillierten Spielbericht findest du hier.