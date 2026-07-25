Sie hält Tore und Versprechen: Vanessa Gritzner verlängert bei Sturm Graz

Vanessa Gritzner steht seit vielen Jahren im Kader der SK Sturm Frauen und hat sich in dieser Zeit als wichtige Stütze etabliert. Die Torhüterin aus Spittal an der Drau überzeugt mit ihrer Ruhe, ihrem Stellungsspiel und ihrer Erfahrung. Mit ihrer langjährigen Vereinszugehörigkeit und ihrem Einsatz auf und neben dem Platz steht Gritzner sinnbildlich für Kontinuität bei den SK Sturm Frauen. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Identifikation mit dem Verein wird sie auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Torfrauenteam der Schwarz-Weißen einnehmen und die Mannschaft mit ihren Qualitäten unterstützen.

„Kann es kaum erwarten“

Vanessa Gritzner zur Ihrer Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison das Trikot von Sturm Graz tragen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, weiterhin gemeinsam mit den Mädels zu trainieren, unsere Ziele zu verfolgen und uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“ Auch Sportdirektor Frauenfußball Michael Erlitz zeigt sich begeistert: „Vanessa war in wichtigen Momenten immer da, wenn wir sie gebraucht haben und hat ihre Qualität mehrfach unter Beweis gestellt. Umso mehr freut es uns, dass sie nach ihrer Rückkehr wieder voll im Mannschaftstraining steht. Mit ihrer Erfahrung und ihren Qualitäten wird sie auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserem Torfrauenteam einnehmen.“