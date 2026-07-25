Spielzeug tauschen statt kaufen: Gratis-Aktion in Graz

Altes Spielzeug muss nicht im Keller verstauben: In Graz haben Familien Ende Juli die Möglichkeit, Spielsachen kostenlos gegen neue Schätze einzutauschen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei einer kostenlosen Spielzeugtausch-Aktion in Graz können Kinder gut erhaltene Spielsachen gegen neue Schätze eintauschen.

Bei einer kostenlosen Spielzeugtausch-Aktion in Graz können Kinder gut erhaltene Spielsachen gegen neue Schätze eintauschen.

Beim Spielzeugtausch können Kinder und Familien bis zu drei gut erhaltene Spielsachen mitbringen. Im Gegenzug dürfen sie sich bis zu drei andere Spielsachen aussuchen. So erhalten ausrangierte Spielsachen ein neues Zuhause und Ressourcen werden geschont. Die Tauschaktion findet am Montag, 28. Juli, von 15 bis 17 Uhr in Nord-Geidorf statt. Der Eintritt ist frei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 16:51 Uhr aktualisiert