Stadtrichter zu Clagenfurth zogen vor Grazer Rathaus alle Blicke auf sich

Die Stadtrichter zu Clagenfurth reisten Samstagfrüh mit Bürgermeister Christian Scheider per Koralmbahn nach Graz. Dort luden sie die Steirer zum Altstadtzauber ein, der vom 6. bis 8. August in Klagenfurt stattfindet.

Vom 6. bis 8. August verwandelt der Altstadtzauber die Klagenfurter Innenstadt wieder in eine bunte Kulturmeile: Auf sechs verschiedenen Bühnen ertönen Jazz, Soul, Funk und internationale Folkloremusik. Auch kulinarisch wird einiges geboten, während Kleinkünstler mit Akrobatik, Zauberei, Jonglage und Comedy für besondere Höhepunkte sorgen. Komplettiert wird das Event durch einen Flohmarkt im Bereich des Domplatzes.

Stadtrichter zu Besuch in Graz

Mit Flyern, Live-Musik und Kleinkünstlern postierten sich die Stadtrichter zu Clagenfurth deshalb am Samstag vor dem Grazer Rathaus und zogen in gewohnt sympathischer Manier Aufmerksamkeit auf sich. „30 Jahre Altstadtzauber gehören ordentlich gefeiert. Die Stadtrichter und ich haben dieses besondere Jubiläum gemeinsam zum Anlass genommen, um auch unsere Freunde aus Graz persönlich dazu einzuladen. Besonders gefreut hat mich der herzliche Empfang im Rathaus durch die Grazer Stadträtin Claudia Schönbacher“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (FSP) abschließend.