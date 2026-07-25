Nach nur sieben Monaten: Lokal in Graz schließt

Erst im Jänner wurde das Café Romana in Andritz wiedereröffnet. Nun soll nach nur sieben Monaten bereits wieder Schluss sein.

Erst Anfang des Jahres wurde das Café Romana in der Grazer Stattegger Straße wiedereröffnet. Nun soll der Betrieb nach nur sieben Monaten erneut eingestellt werden.

Erst Anfang des Jahres wurde das Café Romana in der Grazer Stattegger Straße wiedereröffnet. Nun soll der Betrieb nach nur sieben Monaten erneut eingestellt werden.

Erst im Jänner war das Café Romana in der Grazer Stattegger Straße wiedereröffnet worden, nun soll bereits wieder Schluss sein. Das Lokal werde laut Medienberichten nach nur sieben Monaten den Betrieb einstellen. Demnach habe ein neuer Betreiber das Café Anfang des Jahres übernommen und neben dem klassischen Cafébetrieb auch Mittagsmenüs angeboten. Trotz positiver Rückmeldungen der Gäste soll sich der Betrieb wirtschaftlich nicht rentiert haben. Als Gründe werden unter anderem Personalmangel sowie gestiegene Kosten genannt. Der letzte Öffnungstag soll Sonntag, 27. Juli, sein. Bis dahin wolle sich das Team noch von seinen Gästen verabschieden. Außerdem werde zum Abschied eine Eis-Aktion angeboten.

Weiteres Lokal vor dem Aus

Nicht nur das Café Romana soll in Andritz schließen. Auch „Traude und Franzis Hexenscheune“ im Fachmarktzentrum werde den Betrieb heuer einstellen. Laut Medienberichten wolle sich das Betreiberpaar nach 28 Jahren aus Altersgründen in den Ruhestand verabschieden.