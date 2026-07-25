Große Chance: Zwei Sturm-Juwele trainieren mit Rangnick

Vom 26. bis 29. Juli trainieren ausgewählte Talente der Jahrgänge 2008 bis 2011 gemeinsam unter Teamchef Ralf Rangnick am ÖFB Campus in der Bundeshauptstadt. Mehr als 30 Spieler aus ganz Österreich folgen dem Ruf von Nationaltrainer und U21-Teamchef Peter Perchtold, der für die Gesamtkonzeption, inhaltliche Planung und Koordination des Lehrgangs verantwortlich zeichnet. Wenn sich die größten Nachwuchshoffnungen des Landes diesen Sonntag in Wien treffen sind auch zwei aufstrebende Talente aus den Reihen des SK Sturm II mit dabei.

Luca Morgenstern und Tobias Gössler schnuppern Teamluft

Das wäre einmal Luca Morgenstern (am Titelfoto mit der Nummer 13), ein knapp zwei Meter großer Defensivakteur, Jahrgang 2008 und seit Sommer des Vorjahres in Graz. Morgenstern kam vom Kärntner Klub Lendorf und hat im Herbst zehn Spiele für Sturm II und sieben Matches für die AKA U18 abgespult. Der zweite Nominierte aus unseren Reihen ist Tobias Gössler (Jahrgang 2011) aus der Akademie, der ab Sonntag ebenfalls unter Teamchef Rangnick im ÖFB Campus trainieren wird. Mit Jonas Kollar und Peter Moser dürfen sich übrigens zwei weitere Spieler aus unserer Akademie auf Abruf für diesen Lehrgang zur Verfügung halten.