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/ © Architekt: Roland Rainer/Fotograf: Torsten Munk
Wiener Stadthalle bunt beleuchtet
Die Live-Show "Die Eiskönigin 1 & 2" gastiert am 14. März 2027 in der Stadthalle Graz. Der Ticketvorverkauf startete bereits am 6. Juli 2026.
Graz
25/07/2026
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„Die Eiskönigin“ kommt nach Graz: Magische Eis-Show für die ganze Familie

Elsa, Anna und Olaf erobern Graz: "Die Eiskönigin 1 & 2" kommt als große Live-Show in die Stadthalle Graz.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Musicalstars bringen die beliebten Geschichten auf die Bühne und versprechen ein spektakuläres Erlebnis für die ganze Familie.

Märchenhafte Show auf Eis

Die Show vereint die Handlung der beiden „Eiskönigin“-Filme mit bekannten Songs, aufwendigen Kostümen und beeindruckenden Choreografien auf Eis. Damit soll das Publikum in die magische Welt von Arendelle eintauchen. Die Vorstellung findet am Sonntag, 14. März 2027, in der Stadthalle Graz statt. Showbeginn ist um 16 Uhr. Wer das Eisspektakel live erleben möchte, kann seit 6. Juli 2026, Tickets sichern. Erhältlich sind diese über oeticket.com.

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