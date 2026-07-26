Erstmals seit 18 Jahren: Graz Giants sind österreichischer Staatsmeister

Die Graz Giants haben es geschafft: Mit einem 16:14-Sieg gegen die Danube Dragons im Austrian Bowl XLI holten die Grazer nach 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel.

Die Graz Giants haben sich nach 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel im American Football gesichert.

Die Graz Giants haben sich nach 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel im American Football gesichert.

Die Graz Giants haben sich nach 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel im American Football gesichert. Mit einem 16:14-Erfolg gegen Titelverteidiger Danube Dragons im Austrian Bowl XLI krönten die Grazer eine starke Saison und feierten ihren insgesamt elften Staatsmeistertitel.

Meistertitel kehrt nach Graz zurück

Mit dem knappen Finalsieg schreiben die Giants Vereinsgeschichte und holen die Meisterschaft erstmals seit 18 Jahren wieder in die steirische Landeshauptstadt. Der Titel ist der verdiente Lohn für eine erfolgreiche Saison und den Einsatz der gesamten Mannschaft.

„Dieser Titel gehört der gesamten Giants Family“

Nach dem Triumph richtete der Verein emotionale Worte an seine Anhänger. Der Erfolg gehöre nicht nur der Mannschaft, sondern auch den Fans, Sponsoren, Partnern, freiwilligen Helfern und Familien, die das Team über die gesamte Saison begleitet und unterstützt hätten. Gemeinsam habe man ein neues Kapitel in der Geschichte der Graz Giants geschrieben. „Ohne euch wäre dieser Moment nicht derselbe. Dieser Titel gehört der gesamten Giants Family“, bedankt sich die Mannschaft.