Aufatmen nach Suchaktion in Graz: Vermisste Frau wieder aufgefunden

Die Suche hat ein gutes Ende genommen: Eine seit mehreren Tagen vermisste Grazerin ist wieder aufgetaucht. Ihr Aufenthaltsort ist bekannt, teilte der Verein „Österreich findet euch“ mit.

Erleichterung in Graz: Eine seit Donnerstag vermisste 41-jährige Frau ist wieder aufgetaucht. Das teilte der Verein „Österreich findet euch“ am Samstag mit. Laut dem Verein ist der Aufenthaltsort der Frau inzwischen bekannt. Eine Abgängigkeit liege nicht mehr vor. Weitere Informationen zu den Umständen ihres Auffindens wurden nicht veröffentlicht.

Suchaktion nach vermisster Grazerin

Die Frau galt seit 23. Juli als vermisst. Da die 41-Jährige dement und auf Hilfe angewiesen ist, ist die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit und Hinweise gebeten worden. Nach zahlreichen geteilten Aufrufen und Hinweisen konnte die Suche nun erfolgreich abgeschlossen werden. Der Verein „Österreich findet euch“ bedankte sich bei der Community für die Unterstützung und die hilfreichen Nachrichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 07:50 Uhr aktualisiert