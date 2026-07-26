Nach Mega-Erfolg: Felix Lobrecht kommt mit neuer Tour nach Graz
Nach seiner ausverkauften „ALL YOU CAN EAT“-Tour geht Felix Lobrecht wieder auf Tour. Mit seinem neuen Programm „SELL OUT“ macht der Comedian auch in der Grazer Stadthalle Station.
Fans von Felix Lobrecht dürfen sich freuen: Der deutsche Comedian bringt sein neues Live-Programm „SELL OUT“ nach Graz. Nach der restlos ausverkauften „ALL YOU CAN EAT“-Tour macht er auch in der Stadthalle Halt.
Neues Programm mit frischen Gags
Mehr als 450.000 Besucherinnen und Besucher lockte Lobrecht mit seiner vergangenen Tour an. Nun kehrt er mit neuem Material auf die Bühne zurück. Laut dem Comedian selbst soll „SELL OUT“ sogar „nochmal geiler“ werden als das Vorgängerprogramm. Das Publikum erwartet ein Abend mit neuen Pointen, gewohnt direktem Humor und jeder Menge Lacher. Tickets für den Auftritt in der Stadthalle Graz sind bereits erhältlich.