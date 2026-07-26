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Foto auf 5min.at zeigt die Stadthalle in Graz.
Felix Lobrecht bringt sein neues Live-Programm „SELL OUT“ in die Grazer Stadthalle und verspricht einen Abend voller neuer Gags und Lachflashs.
Graz
26/07/2026
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Nach Mega-Erfolg: Felix Lobrecht kommt mit neuer Tour nach Graz

Nach seiner ausverkauften „ALL YOU CAN EAT“-Tour geht Felix Lobrecht wieder auf Tour. Mit seinem neuen Programm „SELL OUT“ macht der Comedian auch in der Grazer Stadthalle Station.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Fans von Felix Lobrecht dürfen sich freuen: Der deutsche Comedian bringt sein neues Live-Programm „SELL OUT“ nach Graz. Nach der restlos ausverkauften „ALL YOU CAN EAT“-Tour macht er auch in der Stadthalle Halt.

Neues Programm mit frischen Gags

Mehr als 450.000 Besucherinnen und Besucher lockte Lobrecht mit seiner vergangenen Tour an. Nun kehrt er mit neuem Material auf die Bühne zurück. Laut dem Comedian selbst soll „SELL OUT“ sogar „nochmal geiler“ werden als das Vorgängerprogramm. Das Publikum erwartet ein Abend mit neuen Pointen, gewohnt direktem Humor und jeder Menge Lacher. Tickets für den Auftritt in der Stadthalle Graz sind bereits erhältlich.

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