Mahnwache am Grazer Hauptplatz: Zeichen der Solidarität nach Berlin

Nach den tragischen Ereignissen in Berlin findet am Sonntagabend eine spontane Mahnwache am Grazer Hauptplatz statt. Dabei soll gemeinsam der Opfer gedacht und ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden.

Die Mahnwache beginnt am Sonntag, 26. Juli, um 20 Uhr am Grazer Hauptplatz. Eingeladen sind alle, die gemeinsam trauern und ihre Anteilnahme mit den Betroffenen, deren Angehörigen sowie der queeren Community ausdrücken möchten.

Kerzen und Pride-Flaggen mitbringen

Die Teilnehmer*innen werden gebeten, Kerzen mit Tropfschutz sowie Pride-Flaggen mitzubringen. Wer möchte, kann außerdem spontan einige Worte an die Anwesenden richten oder einen Redebeitrag halten. Die Mahnwache wurde kurzfristig von miss.jodie.fox organisiert.

Was ist passiert?

Am Samstagabend, 25. Juli, kam es am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin zu einem schweren Zwischenfall. Ein Fahrzeug fuhr im Bereich des Tiergartens in eine Menschenmenge und verletzte mehrere Personen. Die Polizei leitete einen Großeinsatz ein und fahndete nach tatverdächtigen Personen. Die Veranstalter brachen die Abschlussveranstaltung des CSD daraufhin vorzeitig ab und forderten die Besucher auf, das Gelände ruhig zu verlassen sowie den Bereich rund um den Tiergarten zu meiden. Auch die Berliner Polizei rief dazu auf, das Gebiet weiträumig zu umfahren.