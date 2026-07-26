Am Grazer Jakominiplatz hat ein bekanntes Lokal einen Neustart hingelegt. Dort, wo jahrelang Asia-Nudelboxen verkauft wurden, dreht sich jetzt alles um Bubble Tea.

Der Stand gegenüber der Sonnenapotheke wurde in den vergangenen Wochen komplett umgebaut. Betreiber Sun Xujun, der bereits das bisherige Asia-Lokal führte, setzt künftig auf frisch zubereiteten Bubble Tea (auf Wunsch auch mit Hafermilch). Alle Getränke werden direkt vor Ort zubereitet. Die offizielle Eröffnung ging am Samstag über die Bühne und wurde am heutigen Sonntag fortgesetzt. Geöffnet hat „Let’s Boba“ täglich von 11 bis 20 Uhr.