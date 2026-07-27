Baustellen in Graz: Hier müssen Autofahrer jetzt mit Verzögerungen rechnen

Mit Beginn der neuen Woche müssen sich Autofahrer in Graz erneut auf zahlreiche Behinderungen einstellen. Mehrere Großbaustellen sorgen auf wichtigen Verkehrsachsen für Staus, Umleitungen und Sperren.

Die Sommerferien sind traditionell die Zeit für Straßenarbeiten und das macht sich derzeit in Graz deutlich bemerkbar. In vielen Stadtteilen wird gleichzeitig gebaut, saniert oder an Leitungen gearbeitet. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte deshalb mehr Zeit einplanen oder nach Möglichkeit auf Ausweichrouten setzen. Besonders angespannt bleibt die Verkehrslage an mehreren großen Baustellen.

Zu den größten Stau-Hotspots zählen derzeit: Glacisstraße: Zwischen Geidorfplatz und Elisabethstraße ist pro Fahrtrichtung nur noch ein Fahrstreifen befahrbar. Zusätzlich ist das Linksabbiegen in die Zinsendorfgasse nicht möglich. Die Arbeiten dauern bis 13. September.

Zwischen Geidorfplatz und Elisabethstraße ist pro Fahrtrichtung nur noch ein Fahrstreifen befahrbar. Zusätzlich ist das Linksabbiegen in die Zinsendorfgasse nicht möglich. Die Arbeiten dauern bis 13. September. Puntigamer Straße : Zwischen der Puntigamer Brücke und der Herrgottwiesgasse steht ebenfalls nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Vor allem im Früh- und Abendverkehr wird mit erheblichen Verzögerungen gerechnet. Die Baustelle läuft bis 30. Oktober.

: Zwischen der Puntigamer Brücke und der Herrgottwiesgasse steht ebenfalls nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Vor allem im Früh- und Abendverkehr wird mit erheblichen Verzögerungen gerechnet. Die Baustelle läuft bis 30. Oktober. Elisabethinergasse : Wegen Straßenumbau, neuer Bushaltestelle und Leitungsarbeiten gilt eine Einbahnregelung. Der stadtauswärts führende Verkehr wird umgeleitet. Laut Stadt ist hier mit einem sehr hohen Stauaufkommen zu rechnen.

: Wegen Straßenumbau, neuer Bushaltestelle und Leitungsarbeiten gilt eine Einbahnregelung. Der stadtauswärts führende Verkehr wird umgeleitet. Laut Stadt ist hier mit einem sehr hohen Stauaufkommen zu rechnen. Lendkai und Grieskai: Die Sanierung eines Abwasserkanals reduziert den Verkehr auf eine Fahrspur. Auch hier sind Staus wahrscheinlich.

Mehrere Totalsperren in der Stadt

Neben den großen Verkehrsachsen gibt es auch Straßen, die vorübergehend komplett gesperrt sind. Dazu gehören unter anderem die Brauhausstraße im Bereich Reininghaus, wo bis Ende November umgebaut wird, die Steyrergasse wegen Gleisbauarbeiten sowie die Maygasse, die aufgrund eines Baukrans bis Jahresende gesperrt bleibt. Auch die ÖBB-Unterführung in der Triester Straße ist derzeit nicht befahrbar. Die Sperre dauert voraussichtlich bis Mitte September.

Auch in Mariatrost und Geidorf wird gearbeitet

In mehreren Stadtteilen laufen gleichzeitig kleinere Baustellen. Besonders betroffen sind derzeit die Mariatroster Straße, wo Wasser-, Strom- und Glasfaserleitungen erneuert werden, sowie die Hilmteichstraße, wo neben dem Bau eines Speicherkanals auch der zweigleisige Ausbau der Straßenbahn vorbereitet wird. Weitere Einschränkungen gibt es unter anderem in der Augasse, Kalvariengürtel, Schönaugürtel, Polzergasse, Grabenstraße, Ragnitzstraße, Wickenburggasse, Wiener Straße, Steinbergstraße und Hafnerstraße. Während einige Arbeiten bereits Anfang August abgeschlossen werden sollen, bleiben zahlreiche Großprojekte noch mehrere Monate bestehen. Einzelne Baustellen sind sogar bis Ende Oktober, November oder Dezember angekündigt.