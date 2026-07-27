Neustart in Graz: Beliebtes Gastro-Lokal bekommt neuen Betreiber

An dieser Adresse haben schon mehrere Lokale Gäste empfangen. Jetzt wagt ein neuer Betreiber den nächsten Anlauf: In der Nibelungengasse eröffnet im August das „Friends“ mit Mittagsmenüs, Snacks und einem Konzept.

Viele kennen das Lokal noch unter Namen wie „Axolotl“, später folgten die „Loge“ und zuletzt das „Baradeis“. Nun beginnt ein neues Kapitel.

Viele kennen das Lokal noch unter Namen wie „Axolotl“, später folgten die „Loge“ und zuletzt das „Baradeis“. Nun beginnt ein neues Kapitel.

Die Räumlichkeiten in der Nibelungengasse 40 haben in Graz längst Gastro-Geschichte geschrieben. Viele kennen das Lokal noch unter Namen wie „Axolotl“, später folgten die „Loge“ und zuletzt das „Baradeis“. Nun beginnt ein neues Kapitel: Im August eröffnet dort das „Friends“.

Vom Betriebswirt zum Wirt

Hinter dem neuen Lokal steht Stefan Fischer, der sich mit dem „Friends“ den Traum vom eigenen Gastrobetrieb erfüllt. Der Betriebswirt übernimmt erstmals selbst die Rolle des Wirts und bereitet die Räumlichkeiten derzeit auf die Eröffnung vor. Los geht es zunächst mit einem Soft Opening im August. Zum Start werden kalte Snacks und Getränke angeboten, ehe das Angebot in den darauffolgenden Wochen schrittweise erweitert wird.

Mittagsmenüs und Treffpunkt für Freunde

Das Konzept richtet sich an unterschiedliche Gäste. Tagsüber sollen Mittagsmenüs vor allem Beschäftigte und Studierende aus der Umgebung ansprechen. Gleichzeitig möchte Fischer einen Ort schaffen, an dem man sich nach Feierabend mit Freunden trifft oder einfach gemütlich zusammensitzt. Der Name „Friends“ ist dabei Programm: Das Lokal soll sich zu einem Treffpunkt entwickeln, an den Gäste gerne regelmäßig zurückkehren.

Eröffnungsfeier im September geplant

Mit dem Ende der Ferien soll das Angebot weiter wachsen. Ab September sind neben kalten Speisen auch kleine warme Gerichte geplant. Laut Betreiber reicht die Küche von italienischen bis französischen Spezialitäten. Außerdem kann das Lokal künftig auch exklusiv für Geburtstagsfeiern oder andere private Veranstaltungen gebucht werden. Die ersten Reservierungen dafür gibt es bereits.