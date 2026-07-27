Nach Anschlag in Berlin: Rund 150 Menschen setzen in Graz ein Zeichen

Nur einen Tag nach dem tödlichen Anschlag auf die CSD-Parade in Berlin versammelten sich am Sonntagabend rund 150 Menschen in Graz. Mit Kerzen, Regenbogenfahnen und einer Schweigeminute gedachten sie der Opfer.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf die CSD-Parade in Berlin kamen am Sonntagabend rund 150 Menschen am Grazer Hauptplatz zusammen.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf die CSD-Parade in Berlin kamen am Sonntagabend rund 150 Menschen am Grazer Hauptplatz zusammen.

Die Anteilnahme reichte bis in die steirische Landeshauptstadt: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf die CSD-Parade in Berlin kamen am Sonntagabend rund 150 Menschen am Grazer Hauptplatz zusammen. Die kurzfristig organisierte Mahnwache sollte ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern, ihren Angehörigen und der queeren Community setzen, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Mahnwache am Grazer Hauptplatz: Zeichen der Solidarität nach Berlin.

Schweigeminute am Hauptplatz

Organisiert wurde die Gedenkveranstaltung von den RosaLila PantherInnen. Um 20 Uhr versammelten sich die Teilnehmer am Hauptplatz, viele brachten Kerzen und Regenbogenfahnen mit. Nach einer kurzen Ansprache folgte eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags. In der Einladung zur Mahnwache hieß es: „Lasst uns gemeinsam innehalten, trauern und ein Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen, ihren Angehörigen und der gesamten queeren Community setzen.“

Anschlag erschüttert Deutschland

Der Anschlag auf die Pride-Parade in Berlin ereignete sich am Samstag. Nach aktuellem Stand kam eine Person ums Leben, mindestens 29 weitere Menschen wurden verletzt, mehrere davon schwer. Die deutschen Behörden gehen derzeit von einem islamistischen Motiv aus. Laut den Ermittlern soll der deutsche Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln Abdul B. mit einem Auto in die Menschenmenge gefahren sein. Zudem soll er Menschen mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben. Der Mann wurde schließlich von der Berliner Polizei erschossen, nachdem er Einsatzkräfte attackiert haben soll.

Auch in Berlin wurde der Opfer gedacht

Nicht nur in Graz, sondern auch in der deutschen Hauptstadt versammelten sich zahlreiche Menschen, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Am Brandenburger Tor legten Hunderte Blumen, Kerzen und Regenbogenfahnen nieder. Während die Trauer groß ist, dauern die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen der Tat weiter an.