Skip to content
Region auswählen:
/ ©Harry Schiffer
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man das Schloss Eggenberg in Graz.
Wer Schloss Eggenberg schon immer einmal kostenlos erkunden wollte, bekommt am Sonntag, 2. August, die Gelegenheit dazu.
Graz
27/07/2026
Am Sinntag

Gratis ins Schloss Eggenberg: Besucher erwartet ein besonderes Programm

Schloss Eggenberg öffnet am 2. August kostenlos seine Tore. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit exklusiven Führungen, Rätselrallyes und spannenden Einblicken hinter die Kulissen des UNESCO-Welterbes.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(245 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wer Schloss Eggenberg schon immer einmal kostenlos erkunden wollte, bekommt am Sonntag, 2. August, die Gelegenheit dazu. Beim traditionellen Open House ist der Eintritt frei. Unter dem Motto „ZOOM IN. Die Kunst genauer hinzusehen“ wartet ein vielfältiges Programm für große und kleine Besucher.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man das Schloss Eggenberg in Graz.
©Schloss Eggenberg
Im Mittelpunkt stehen heuer die vielen Details, die beim ersten Besuch oft unbemerkt bleiben.

Ein Blick hinter die Kulissen des UNESCO-Welterbes

Im Mittelpunkt stehen heuer die vielen Details, die beim ersten Besuch oft unbemerkt bleiben. Führungen durch die Prunkräume, den berühmten Planetensaal, die Alte Galerie, das Archäologiemuseum und das Münzkabinett zeigen verborgene Besonderheiten und erzählen spannende Geschichten über Kunst, Geschichte und Architektur. Auch eine Infostation zur Restaurierung gibt Einblicke in die Arbeit, die notwendig ist, um das UNESCO-Welterbe für kommende Generationen zu erhalten.

Schätze, Kunstwerke und seltene Fundstücke entdecken

In der Alten Galerie rücken unter anderem die Stillleben des niederländischen Malers Pieter Claesz in den Mittelpunkt. Im Archäologiemuseum können Besucher außergewöhnliche Funde und die Sonderausstellung „Graz 1699“ entdecken, die das historische Stadtbild detailreich zeigt. Im Münzkabinett stehen wiederum seltene Münzen sowie die Sonderausstellung „Die blühende Sprache des Geldes“ im Fokus.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man das Schloss Eggenberg und die Alte Galerie in Graz.
©Schloss Eggenberg
In der Alten Galerie rücken unter anderem die Stillleben des niederländischen Malers Pieter Claesz in den Mittelpunkt.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten

Das kostenlose Programm richtet sich nicht nur an Kunst- und Geschichtsinteressierte. Familien erwartet eine Rätselrallye, bei der Kinder und Erwachsene gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können. Ergänzt wird das Angebot durch spezielle Familienführungen und Spaziergänge durch den Schlosspark.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at