Gratis ins Schloss Eggenberg: Besucher erwartet ein besonderes Programm

Schloss Eggenberg öffnet am 2. August kostenlos seine Tore. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit exklusiven Führungen, Rätselrallyes und spannenden Einblicken hinter die Kulissen des UNESCO-Welterbes.

Wer Schloss Eggenberg schon immer einmal kostenlos erkunden wollte, bekommt am Sonntag, 2. August, die Gelegenheit dazu.

Wer Schloss Eggenberg schon immer einmal kostenlos erkunden wollte, bekommt am Sonntag, 2. August, die Gelegenheit dazu.

Wer Schloss Eggenberg schon immer einmal kostenlos erkunden wollte, bekommt am Sonntag, 2. August, die Gelegenheit dazu. Beim traditionellen Open House ist der Eintritt frei. Unter dem Motto „ZOOM IN. Die Kunst genauer hinzusehen“ wartet ein vielfältiges Programm für große und kleine Besucher.

©Schloss Eggenberg Im Mittelpunkt stehen heuer die vielen Details, die beim ersten Besuch oft unbemerkt bleiben.

Ein Blick hinter die Kulissen des UNESCO-Welterbes

Im Mittelpunkt stehen heuer die vielen Details, die beim ersten Besuch oft unbemerkt bleiben. Führungen durch die Prunkräume, den berühmten Planetensaal, die Alte Galerie, das Archäologiemuseum und das Münzkabinett zeigen verborgene Besonderheiten und erzählen spannende Geschichten über Kunst, Geschichte und Architektur. Auch eine Infostation zur Restaurierung gibt Einblicke in die Arbeit, die notwendig ist, um das UNESCO-Welterbe für kommende Generationen zu erhalten.

Schätze, Kunstwerke und seltene Fundstücke entdecken

In der Alten Galerie rücken unter anderem die Stillleben des niederländischen Malers Pieter Claesz in den Mittelpunkt. Im Archäologiemuseum können Besucher außergewöhnliche Funde und die Sonderausstellung „Graz 1699“ entdecken, die das historische Stadtbild detailreich zeigt. Im Münzkabinett stehen wiederum seltene Münzen sowie die Sonderausstellung „Die blühende Sprache des Geldes“ im Fokus.

©Schloss Eggenberg In der Alten Galerie rücken unter anderem die Stillleben des niederländischen Malers Pieter Claesz in den Mittelpunkt.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten

Das kostenlose Programm richtet sich nicht nur an Kunst- und Geschichtsinteressierte. Familien erwartet eine Rätselrallye, bei der Kinder und Erwachsene gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können. Ergänzt wird das Angebot durch spezielle Familienführungen und Spaziergänge durch den Schlosspark.