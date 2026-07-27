Vier Mal „Code Red“ in 24 Stunden: Ausnahmezustand im Grazer Uniklinikum

Vier Mal innerhalb eines Tages wurde am Uniklinikum Graz der höchste Notfallalarm ausgelöst. Für das Team der Zentralen Notaufnahme war es ein bisher einmaliger Ausnahmezustand.

Ein Samstag, wie ihn selbst erfahrene Notfallteams nur selten erleben: Am 25. Juli 2026 wurde im Zentrum für Akutmedizin (ZAM) des Uniklinikums Graz innerhalb von nur 24 Stunden gleich vier Mal der Alarm „Code Red“ ausgelöst. Noch nie zuvor musste die höchste Alarmstufe in dieser Häufigkeit an einem einzigen Tag bewältigt werden. Bei einem „Code Red“ handelt es sich um schwerste Verletzungen mit lebensbedrohlichen Blutungen. Die betroffenen Patientinnen und Patienten werden direkt in den Schockraum eines überregionalen Traumazentrums gebracht. In Graz übernimmt diese Aufgabe das ZAM.

Schockraumteam war stundenlang im Dauereinsatz

Bereits ab 7.45 Uhr war das interdisziplinäre Team nahezu durchgehend gefordert. Vier schwer verletzte Menschen wurden von den Rettungskräften angekündigt und mussten nach ihrem Eintreffen sofort versorgt werden. Trotz der außergewöhnlichen Belastung sei der Ablauf professionell und ruhig geblieben, berichtet das Team. „Es muss alles bereitstehen, bevor die Tür aufgeht“, erklärt Marijana Misic, die an diesem Tag als zuständige Schockraum-DGKP im Einsatz war. Jedes Fachgebiet arbeite dabei seine festgelegten Checklisten ab, damit bei der Ankunft der Verletzten keine Zeit verloren gehe.

Doppelte Besetzung für lebensbedrohliche Notfälle

Bei einem Code-Red-Einsatz wird das Schockraumteam verstärkt. Neben zwei diplomierten Pflegekräften stehen unter anderem zwei Ärztinnen und Ärzte aus der Unfallchirurgie sowie zwei Spezialisten aus Anästhesiologie und Intensivmedizin bereit. Auch die Anästhesiepflege ist doppelt besetzt. Zusätzlich wird ein Operationssaal vorbereitet, damit bei Bedarf sofort eine Notoperation durchgeführt werden kann. „Alle Beteiligten wissen genau, was zu tun ist“, sagt Dr. Silvia Zötsch von der Univ.-Klinik für Orthopädie und Traumatologie. Sie koordinierte an diesem Tag als Traumaleaderin die Abläufe im Schockraum.

Versorgung aller Patienten lief weiter

Trotz der vier Schwerverletzten musste auch die reguläre Ambulanzversorgung weiterlaufen. Unterstützung kam dabei von Pflegefachassistentinnen und Pflegeassistenten, die sowohl im Schockraum als auch in der Ambulanz mithalfen. Insgesamt suchten am Samstag 267 Patientinnen und Patienten das ZAM auf. Einige weniger schwer Verletzte mussten aufgrund der Ausnahmesituation etwas länger warten, hätten dafür aber Verständnis gezeigt und seien anschließend ebenfalls versorgt worden.

Mehr als 50 Blutkonserven im Einsatz

Ein Code Red bedeutet auch für die Blutbank des Uniklinikums höchste Alarmbereitschaft. Innerhalb kürzester Zeit müssen große Mengen an Blutprodukten bereitgestellt werden. „Am Samstag haben wir weit mehr als 50 Blutkonserven benötigt“, berichtet Dr. Barbara Hallmann, Anästhesistin im Schockraumteam. In den speziellen Boxen befinden sich jeweils zehn Blutkonserven, zehn Plasmakonserven und drei Thrombozytenkonserven. Da zu Beginn oft noch nicht bekannt ist, welche Blutgruppe die verletzte Person hat, wird zunächst vor allem Blut der Gruppe 0 positiv bereitgestellt. Hallmann nutzt den Anlass auch für einen Appell: „Jede Spende hilft, die Versorgung von Schwerverletzten in Ausnahmesituationen sicherzustellen.“

©Klinikum Graz/ B. Pflandl | Ein Schockraum des ZAM.

Appell an mehr Vorsicht im Straßenverkehr

Für das Team habe der außergewöhnliche Einsatztag einmal mehr gezeigt, wie wichtig eingespielte Abläufe und Zusammenarbeit sind. Gleichzeitig erinnere ein solcher Tag aber auch an die dramatischen Folgen von Verkehrsunfällen. Denn Unfälle im Straßenverkehr zählen zu den häufigsten Auslösern eines „Code Red“. Das ZAM-Team appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam unterwegs zu sein. Denn hinter jedem Alarm stehen Menschen, deren Leben sich innerhalb weniger Sekunden verändern kann.