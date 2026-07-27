Rad-Spektakel in Graz: Das müssen Besucher beim Altstadtkriterium wissen

Wenn am Dienstag, 28. Juli 2026, die Räder durch die Grazer Innenstadt rollen, wird eine langjährige Tradition fortgesetzt. Nach der erfolgreichen Rückkehr im vergangenen Jahr geht das Altstadtkriterium Graz erneut über die Bühne und bringt die heimische Radsport-Elite direkt ins Zentrum der Stadt. Das Rennen ist Teil der Road Cycling League Austria und bietet sowohl den Frauen als auch den Herren eine Bühne. Auch der Nachwuchs steht dabei im Mittelpunkt.

Rundkurs führt durch historische Altstadt

Die Fahrerinnen und Fahrer erwartet ein knapp ein Kilometer langer Rundkurs mit einer besonderen Kulisse. Die Strecke führt durch die engen Gassen rund um Oper, Burg und Dom und verbindet sportliche Herausforderung mit Grazer Innenstadt-Flair. Start und Ziel befinden sich erneut in der Erzherzog-Johann-Allee vor dem Café Promenade. Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten am Tummelplatz gibt es heuer allerdings eine Anpassung der Route. Nach der Burggasse geht es diesmal nicht über den gewohnten Abschnitt, sondern über die Salzamtsgasse weiter in die Bürgergasse. Danach wartet der bekannte Anstieg über das Kopfsteinpflaster Richtung Dom und Grazer Burg. Über Hofgasse und Burgtor führt der Kurs schließlich zurück zum Zielbereich.



Frauen und Männer kämpfen um Sekunden

Den Auftakt des Renntages machen die Frauen um 16.30 Uhr. Die Teilnehmerinnen absolvieren 35 Runden auf dem 980 Meter langen Kurs und legen dabei insgesamt rund 34,3 Kilometer zurück. Startberechtigt sind Fahrerinnen aus den Kategorien Elite, U23 und Juniorinnen. Das Altstadtkriterium möchte dabei besonders dem Frauenradsport eine größere Bühne geben. Mit Cookina Graz und dem Gruppetto Graz Racing Team sind auch zwei Grazer Teams im Starterfeld vertreten. Ab 18 Uhr gehört die Strecke dann den Herren. Sie müssen 50 Runden bewältigen, was einer Gesamtdistanz von etwa 49 Kilometern entspricht. Neben Elite- und U23-Fahrern dürfen heuer auch Junioren an den Start gehen. Für die Männer geht es in Graz zudem um wichtige Punkte: Das Altstadtkriterium ist die siebente von insgesamt acht Stationen der „Road Cycling League Austria“. Damit zählt das Rennen zu den entscheidenden Bewerben im Kampf um die Gesamtwertung der höchsten österreichischen Rennserie.

Öffis werden umgeleitet

Durch die Veranstaltung kommt es auch zu Änderungen im öffentlichen Verkehr. Die Linie 30 wird am Dienstag, 28. Juli, von 11.45 Uhr bis 20 Uhr in beide Richtungen umgeleitet. In Richtung Citypark fahren die Busse ab der Haltestelle Geidorfplatz über die Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und anschließend weiter auf der gewohnten Strecke. In Richtung Geidorf führt die Umleitung ab Kaiser-Josef-Platz/Oper über Glacisstraße und Heinrichstraße zurück zum Geidorfplatz. Während des Rennens können die Haltestellen Paulustor, Karmeliterplatz, Trauttmansdorffgasse, Schauspielhaus und Tummelplatz nicht bedient werden. Zusätzlich werden die Haltestellen Zinzendorfgasse und Maiffredygasse angefahren.