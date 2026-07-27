Diese Woche ist es so weit: Thalia eröffnet am Grazer Hauptplatz

Der Eröffnungstermin steht unmittelbar bevor: Am Donnerstag, 30. Juli, öffnet die neue Thalia-Filiale am Grazer Hauptplatz erstmals ihre Türen. Die Buchhandlung beheimatet die ehemalige H&M-Lokal.

Nach monatelangen Umbauarbeiten ist es nun so weit: Am Donnerstag, 30. Juli, eröffnet die neue Thalia-Buchhandlung am Grazer Hauptplatz. Die Filiale entsteht in den Räumlichkeiten des ehemaligen H&M-Geschäfts und erweitert das Angebot in der Grazer Innenstadt um einen neuen Anlaufpunkt für Bücherliebhaber.

Fast 1.500 Quadratmeter zum Stöbern

Auf einer Verkaufsfläche von 1.489 Quadratmetern erwartet Besucherinnen und Besucher ein breites Sortiment. Neben Büchern finden sich auch eReader, Spiele, Papeterie und Geschenkideen in der neuen Filiale. Thalia setzt dabei nicht nur auf das Einkaufserlebnis, sondern möchte die Buchhandlung auch als Ort zum Entdecken und Verweilen etablieren. Das Team soll Kundinnen und Kunden mit persönlichen Buchempfehlungen und individueller Beratung unterstützen.