Unwetter zerstörte Grazer Padelplatz: Jetzt wächst die Sorge weiter

Ein Baum stürzte bei einem Unwetter auf einen Padelplatz in Graz. Verletzt wurde niemand, doch nur, weil die Sportler den Platz kurz zuvor verlassen hatten. Jetzt wächst die Sorge, dass weitere Bäume zur Gefahr werden könnten.

Es sind Bilder, die den Betreibern noch lange in Erinnerung bleiben werden: Ein mächtiger Baum durchschlug bei einem Unwetter die Umzäunung und Glaswände eines Padelplatzes in Graz. Dass niemand verletzt wurde, grenzt für Betreiber Wolfgang Denk an Glück, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Wenige Minuten zuvor war auf dem Platz noch gespielt worden. Während die Schäden nun beseitigt werden, richtet sich der Blick bereits auf die verbliebenen Bäume entlang des Ragnitzbachs. Der Betreiber befürchtet, dass der nächste Sturm noch größere Folgen haben könnte.

Platz für Wochen gesperrt

Der umgestürzte Baum hinterließ erhebliche Schäden. Stahlkonstruktion, Glaswände und Spielfeld wurden schwer beschädigt. Laut Betreiber beläuft sich der Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Zwar dürfte die Versicherung die Reparaturkosten übernehmen, dennoch bleibt der wirtschaftliche Schaden groß. Die benötigten Ersatzteile müssen erst in Spanien gefertigt werden. Bis der Platz wieder bespielbar ist, werden laut Betreiber rund sechs Wochen vergehen. Der Einnahmenausfall in dieser Zeit sei nicht versichert.

Sorge um weitere Bäume

Besonders beschäftigt den Betreiber jedoch die Situation entlang des angrenzenden Bachufers. Mehrere große Bäume stehen weiterhin in unmittelbarer Nähe der Sportanlage. „Nicht auszudenken, wenn der große Baum daneben als Nächstes fällt“, sagt Wolfgang Denk. Im schlimmsten Fall könnte dann sogar die Tennishalle beschädigt werden.

Schadbaum war bereits bekannt

Nach Angaben der Baubezirksleitung des Landes war der umgestürzte Baum bereits bei einer Kontrolle im Frühjahr als Schadbaum erkannt worden. Solche Bäume werden dokumentiert und in Instandhaltungspläne aufgenommen. Allerdings stellt sich in manchen Fällen auch die Kostenfrage. Wie das Land erklärt, können Grundstückseigentümer entlang von Gewässern unter bestimmten Voraussetzungen einen sogenannten Interessentenbeitrag leisten müssen, wenn Bäume entfernt oder Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Dieser kann bis zu einem Drittel der Kosten betragen.

Bei akuter Gefahr greift ein Sonderbudget

Liegt nach Einschätzung von Sachverständigen eine unmittelbare Gefahr vor, können Sofortmaßnahmen auch über ein eigenes Budget des Landes finanziert werden. Betreiber Wolfgang Denk spricht sich nun dafür aus, gefährdete Bäume möglichst rasch zu entfernen. Die zuständigen Stellen kontrollieren den Baumbestand entlang der Gewässer nach eigenen Angaben regelmäßig. Eine hundertprozentige Sicherheit könne es bei starken Stürmen allerdings nicht geben.