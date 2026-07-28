Nach sechs Jahren ist Schluss: Beliebtes Grazer Label verabschiedet sich

Was mit einer Nähmaschine am Küchentisch begann, wurde zu einem preisgekrönten Grazer Label. Jetzt zieht Gründerin Selina Grasser einen Schlussstrich. Mit emotionalen Worten verabschiedet sie sich von ihrem Herzensprojekt.

Vor sechs Jahren wollte Selina Grasser eigentlich nur „eine kleine Taschenmarke“ gründen. Heute blickt die Grazerin auf hunderte handgefertigte Taschen, ein eigenes Atelier und zahlreiche treue Kundinnen zurück. Nun hat sie überraschend bekannt gegeben: Ihr Label „Heist Handmade Goods“ wird eingestellt. Mit einem emotionalen Video verabschiedet sich die Unternehmerin von einem Lebensabschnitt, der weit größer wurde, als sie es sich jemals vorgestellt hatte.

©Heist Es wird die letzte Kollektion sein.

„Manchmal entstehen aus kleinen Ideen die größten Kapitel“

„Ich mache nur kurz eine kleine Taschenmarke. Auch ich, sechs Jahre später: ein Atelier, hunderte Taschen und eine ganze Lebensgeschichte“, schreibt Selina Grasser in ihrem Abschiedspost. Weiter heißt es: „Manchmal entstehen aus kleinen Ideen die größten Kapitel.“ Für sie sei „The Last Heist“ das letzte Kapitel ihrer Marke. Gleichzeitig betont sie, dass die Entscheidung nicht aus wirtschaftlichen Gründen gefallen sei. „Nicht, weil Heist gescheitert ist. Ich habe sechs Jahre lang jede Handtasche selbst in meinem Atelier gefertigt. Aber irgendwann merkt man, wenn ein Kapitel zu Ende geht.“

Vom Küchentisch ins eigene Atelier

Gegründet wurde Heist Handmade Goods im Jahr 2019. Was mit einer einfachen Haushaltsnähmaschine am Küchentisch begann, entwickelte sich Schritt für Schritt zu einem eigenen Atelier in der Volksgartenstraße in Graz. Besonders außergewöhnlich: Jede einzelne Tasche wurde von Selina Grasser selbst von Hand gefertigt. Trotz wachsender Nachfrage blieb sie ihrer Philosophie treu und produzierte weiterhin in Handarbeit. Dass ihre Designs weit über Graz hinaus Aufmerksamkeit erregten, zeigte sich spätestens 2023. Damals wurde Selina Grasser mit dem Steirerinnen Award in der Kategorie „Trendsetter“ ausgezeichnet. Ihre Taschen überzeugten nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch den nachhaltigen Ansatz.

Taschen aus Apfelresten

Das Besondere an den Produkten: Viele Modelle wurden aus Apfelleder hergestellt, einem Material, das aus den Rückständen der Apfelsaftproduktion gewonnen wird. Auch bei den übrigen Materialien setzte die Grazer Unternehmerin auf Nachhaltigkeit. Das Innenfutter bestand aus Bio-Baumwolle, die schwarzen Trageriemen wurden aus Econyl, einem Garn aus recycelten Fischernetzen, Teppichen und Kunststoffabfällen, gefertigt. Die bunten Wechselriemen stammten aus einem Familienbetrieb in Griechenland.

Ein emotionaler Abschied

Für viele Kunden kommt das Ende des Labels überraschend. In den sozialen Medien häufen sich bereits Kommentare von Menschen, die sich für die vergangenen Jahre bedanken und ihre Lieblingsstücke zeigen. Mit „The Last Heist“ endet nun eine Geschichte, die 2019 mit einer kleinen Idee begann und sich innerhalb weniger Jahre zu einem bekannten Grazer Modelabel entwickelte. Warum Selina Grasser ihr Herzensprojekt beendet, bringt sie selbst wohl am treffendsten auf den Punkt: „Irgendwann merkt man, wenn ein Kapitel zu Ende geht.“