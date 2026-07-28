Crash mit Polizeiauto in Graz-Geidorf: Drei Menschen verletzt

Ein routinemäßiger Blaulichteinsatz nahm am Montag in Graz ein unerwartetes Ende. Im Bezirk Geidorf stieß ein Polizeifahrzeug auf einer Einsatzfahrt mit einem Auto zusammen. Zwei Polizisten und eine 48-Jährige wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.10 Uhr an der Kreuzung Humboldtstraße/Grabenstraße. Eine Polizeistreife war mit Blaulicht und Folgetonhorn stadteinwärts unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Wickenburggasse überqueren. Zur selben Zeit fuhr eine 48-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Grabenstraße in Richtung Jahngasse.

Lenkerin bremste sofort, dennoch kam es zum Crash

Nach Angaben der Frau zeigte die Ampel für sie Grün, als sie in die Kreuzung einfuhr. Das Folgetonhorn des Polizeiautos habe sie erst wahrgenommen, als sie sich bereits im Kreuzungsbereich befand. Sie leitete sofort eine Bremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge prallten seitlich zusammen. Bei dem Unfall wurden die 48-Jährige sowie zwei Beamte leicht verletzt. Die Frau wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. Auch die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Wie es trotz Einsatzfahrt und eingeschaltetem Blaulicht zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei rekonstruiert derzeit den genauen Unfallhergang.