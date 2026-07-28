Baustart fix: Grazer Kaiserfeldgasse wird ab September komplett umgebaut

Im September starten die Bauarbeiten für die Grüne Meile in der Grazer Kaiserfeldgasse. Ein Jahr lang wird die beliebte Innenstadtstraße umgestaltet, mit mehr Bäumen, neuer Infrastruktur und einem völlig neuen Erscheinungsbild.

Bis Herbst 2027 soll die Straße in der Grazer Innenstadt nicht nur moderner und barrierefrei werden, sondern vor allem mehr Grün und Schatten bieten.

Bis Herbst 2027 soll die Straße in der Grazer Innenstadt nicht nur moderner und barrierefrei werden, sondern vor allem mehr Grün und Schatten bieten.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Bauauftrag ist vergeben: Ab September 2026 beginnt die Umgestaltung der Kaiserfeldgasse zur sogenannten Grünen Meile. Bis Herbst 2027 soll die Straße in der Grazer Innenstadt nicht nur moderner und barrierefrei werden, sondern vor allem mehr Grün und Schatten bieten. Im Zentrum des Projekts steht der Erhalt der markanten Lindenallee, die das Straßenbild seit Jahrzehnten prägt. Der Zuschlag für die Bauarbeiten ging an die ARGE Granit-Klöcher. Zeitgleich informiert die Stadt rund 900 Haushalte und Betriebe im Umfeld über den Bauablauf, die einzelnen Bauphasen und mögliche Auswirkungen.

„Wir retten die letzte durchgehende Allee der Grazer Innenstadt“

Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist das Projekt weit mehr als eine gewöhnliche Straßensanierung. Sie sieht darin einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Stadt. „Mit der Grünen Meile Kaiserfeldgasse retten wir die letzte durchgehende Allee der Grazer Innenstadt. Damit bewahren wir ein Stück Stadtgeschichte, das zugleich für unsere Zukunft von großer Bedeutung ist.“ Mit Blick auf steigende Temperaturen betont Schwentner die Bedeutung alter Bäume für das Stadtklima. „Angesichts immer heißerer Sommer müssen wir heute die Entscheidungen treffen, die Graz auch für kommende Generationen lebenswert erhalten. Jeder dieser alten Bäume spendet Schatten, kühlt seine Umgebung und macht unsere Stadt widerstandsfähiger.“

©Stadt Graz Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist das Projekt weit mehr als eine gewöhnliche Straßensanierung.

Mehr Platz für die Bäume und 25 neue dazu

Die Kaiserfeldgasse wird auf einer Länge von rund 300 Metern umfassend neu gestaltet. Insgesamt werden rund 7.000 Quadratmeter Straßenraum umgebaut. Der Fokus liegt dabei auf der Lindenallee. Die bestehenden 51 Baumstandorte werden deutlich vergrößert und entsiegelt. Dadurch erhalten die Wurzeln mehr Platz, außerdem kann künftig mehr Regenwasser im Boden versickern. Die Stadt reagiert damit auf ein Problem, das viele der alten Bäume bereits betrifft: Zu kleine Wurzelräume und eine unzureichende Wasserversorgung gefährden ihren langfristigen Erhalt. Zusätzlich werden 13 neue Silberlinden in der Kaiserfeldgasse gepflanzt. In der Rauber- und Schmiedgasse kommen weitere zwölf amerikanische Zürgelbäume hinzu.

Neue Leitungen, Natursteinpflaster und Trinkbrunnen

Bevor die neue Oberfläche entsteht, wird unter der Straße gearbeitet. Erneuert werden Wasser-, Strom-, Fernwärme- und Telekommunikationsleitungen. Erst danach erfolgt die eigentliche Neugestaltung. Geplant ist eine durchgängige Natursteinpflasterung ohne Niveauunterschiede. Damit wird die Kaiserfeldgasse künftig vollständig barrierefrei. Ergänzt wird die neue Gestaltung durch Sitzgelegenheiten, Fahrradabstellplätze und einen Trinkbrunnen. Die bestehenden Gastgärten bleiben erhalten und werden in das neue Konzept integriert.

Bauarbeiten dauern rund ein Jahr

Die Bauarbeiten beginnen Anfang September und werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch sollen Einschränkungen für Anrainer und Betriebe möglichst gering bleiben. Zunächst wird der Abschnitt zwischen Neutorgasse und Raubergasse erneuert. Danach folgen der mittlere Teil der Kaiserfeldgasse sowie die Schmiedgasse, ehe zuletzt der Bereich bis zur Herrengasse umgebaut wird. Während der gesamten Bauzeit bleiben Hauseingänge, Geschäfte und Lokale erreichbar. Fußgänger können die Kaiserfeldgasse durchgehend passieren. Für Radfahrer sind abschnittsweise Umleitungen vorgesehen, Autofahrer müssen mit Sperren und Verkehrsänderungen rechnen.