Ab August rollen noch mehr neue Flexity-Bims durch Graz

Die neue Flexity-Straßenbahn wird in Graz immer häufiger zu sehen sein. Bereits ab Anfang August kommen drei weitere Garnituren zum Einsatz. Gleichzeitig wird die erste Flexity wegen eines auffälligen Geräuschs genauer untersucht.

Die moderne Flexity-Straßenbahn gewinnt im Grazer Liniennetz weiter an Bedeutung. Während derzeit zwei der neuen Garnituren im regulären Betrieb unterwegs sind, werden schon in wenigen Tagen weitere Fahrzeuge auf die Schienen geschickt. Damit wächst die Zahl der einsatzbereiten Flexity-Bims auf insgesamt fünf.

Drei weitere Garnituren erhalten Zulassung

Jede neue Flexity muss vor ihrem Einsatz einzeln genehmigt werden. Bislang haben zwei Straßenbahnen diese Zulassung erhalten und verkehren auf den Linien 7 und 17. Wie Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler in einem Bericht der Kleinen Zeitung bestätigt, sollen nun drei weitere Fahrzeuge die Freigabe erhalten. Ab 3. August werden die modernen Straßenbahnen deshalb auch ganztägig auf der Linie 4 unterwegs sein.

Bereits zehn Flexity-Bims in Graz angekommen

Der Ausbau der neuen Straßenbahnflotte schreitet damit weiter voran. Nach Angaben der Holding Graz wurden bis Ende Juli bereits zehn Flexity-Garnituren in die steirische Landeshauptstadt geliefert. Nach und nach sollen weitere Fahrzeuge die notwendigen Genehmigungsverfahren durchlaufen, bevor sie in den regulären Linienbetrieb aufgenommen werden. Die neuen Garnituren bieten unter anderem Ledersitze, Klimatisierung, mehr Platz sowie USB-Lademöglichkeiten für Fahrgäste.

Erste Flexity wird genauer untersucht

Obwohl die erste Grazer Flexity weiterhin planmäßig im Einsatz bleibt, wird sie nun zusätzlich technisch überprüft. Mehrere Fahrgäste hatten in den vergangenen Wochen ein auffälliges Quietschen in Kurven bemerkt, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Neue Grazer Bim sorgt für Diskussionen: Holding reagiert jetzt. Die Holding Graz bestätigt, dass entsprechende Rückmeldungen eingegangen sind. Deshalb werden nun Techniker des Herstellers Alstom die erste Garnitur genauer unter die Lupe nehmen. Ziel ist es, die Ursache der Geräuschentwicklung zu analysieren. Auswirkungen auf den laufenden Betrieb hat die Untersuchung nach derzeitigen Informationen nicht, die Straßenbahn bleibt weiterhin im regulären Einsatz.