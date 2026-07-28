Uni Graz schlägt Alarm: 50 Stellen sollen bis Ende 2027 wegfallen

Der Sparkurs an Österreichs Universitäten nimmt konkrete Formen an. Auch die Uni Graz bereitet sich auf deutliche Budgetkürzungen vor. Geplant sind ein Aufnahmestopp in der Verwaltung und der Abbau von rund 50 Stellen.

Die Universität Graz stellt sich auf schwierige Jahre ein. Noch steht zwar nicht fest, wie hoch die Budgetkürzungen des Bundes tatsächlich ausfallen werden, doch intern laufen die Vorbereitungen bereits. Rektor Peter Riedler rechnet mit deutlichen Einsparungen und diese könnten sowohl Beschäftigte als auch Studierende zu spüren bekommen, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Job-Angst an Unis: Jede fünfte Stelle in Graz und Leoben wackelt.

©Uni Graz/Schiffer Das ist kein Sparpaket, das ist ein Kahlschlag am Herzen der Wissensregion Steiermark,“ erklären die steirischen Rektoren und Rektorinnen.

50 Stellen sollen wegfallen

Besonders betroffen ist die zentrale Verwaltung. Dort gilt laut Riedler bereits ein Aufnahmestopp. Bis Ende 2027 sollen rund 50 Stellen abgebaut werden. das entspricht etwa zehn Prozent der Verwaltungsarbeitsplätze, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Kündigungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Der Stellenabbau soll vor allem über Pensionierungen und andere natürliche Abgänge erfolgen. „Ziel ist es, bis Ende 2027 50 Stellen abzubauen. Um niemanden kündigen zu müssen, werden das vor allem natürliche Abgänge wie Pensionen sein“, erklärt Riedler.

Auch Studierende werden die Folgen spüren

Nicht nur die Verwaltung muss sparen. Bereits 2027 sollen die Sachausgaben der Universität um 16 Prozent reduziert werden. Gespart wird unter anderem in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Doch auch die Lehre bleibt nicht verschont. Externe Lehraufträge sollen eingeschränkt werden. Das bedeutet für Studierende vor allem eines: Die Auswahl an Lehrveranstaltungen könnte künftig kleiner werden. „Das heißt auch, dass die Auswahlmöglichkeiten bei Kursen und Seminaren für die Studierenden weniger werden.“

Kleine Studien sollen erhalten bleiben

Trotz des Sparkurses spricht sich der Rektor klar für den Erhalt sogenannter „Orchideenfächer“ aus. Eine Volluniversität müsse auch kleinere Studienrichtungen anbieten und dürfe Bildung nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien beurteilen. „Wir sollten nicht alles zeitgeistig unter wirtschaftlichen Aspekten sehen und dürfen die Grundlagen der Bildung nicht unter der Ausbildung verlieren.“ Gerade geisteswissenschaftliche Fächer seien laut Riedler wichtig, um gesellschaftliche Entwicklungen wie Demokratie oder den Umgang mit Künstlicher Intelligenz kritisch zu begleiten.

Sorge um den Wissenschaftsstandort Graz

Mit Sorge blickt der Rektor auch auf die langfristigen Folgen für Graz. Forschung und Wirtschaft seien in der steirischen Landeshauptstadt eng miteinander verknüpft. Einsparungen könnten deshalb weit über die Universitäten hinaus Auswirkungen haben. „Wir müssen aufpassen, dass wir in der Forschung keinen Rückschritt machen.“ Die Leistungsvereinbarung für die Jahre 2028 bis 2030 muss bis Ende Oktober beschlossen werden. Erst dann wird feststehen, wie stark die Budgetkürzungen tatsächlich ausfallen. Schon jetzt macht die Universität aber deutlich: Ohne Einschnitte wird es nicht gehen.