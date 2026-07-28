„Ich weiß, wie es ist, anders zu sein“: Alltag einer MIKADO Tagesmutter

Als MIKADO-Tagesmutter öffnet Rita Sulzgruber jeden Morgen ab 7 Uhr ihre Haustüre in Liebenau für Kinder mit und ohne Behinderung. Mit 5 Minuten spricht sie über ihren Alltag und gibt dabei persönliche Einblicke.

Rita Sulzgruber (55) lebt seit 1990 in Österreich. „Ich komme ursprünglich aus Indonesien und habe dort als Volksschullehrerin gearbeitet“, erzählt sie. Weil sie auch in ihrer neuen Heimat mit Kindern arbeiten wollte, entschied sie sich zu einer Ausbildung als Tagesmutter. Die MIKADO-Zusatzausbildung, mit der sie auch inklusive Betreuung anbieten kann, war für sie ein logischer Schritt, denn: „Ich weiß, wie es ist, anders zu sein.“

Berufung statt Beruf

Schon seit 2010 arbeitet Rita Sulzgruber als Tagesmutter, seit 2012 als MIKADO- Tagesmutter. „Andere Menschen sagen über mich, dass das meine Berufung ist“, berichtet sie. „Manche Eltern kommen ganz verzweifelt zu mir und suchen nach Hilfe weil sie keine passende Betreuung für ihr Kind finden.“ Oft sei Rita dann der rettende Anker. Wer sie erlebt, versteht schnell, warum das so ist. Es scheint, als habe sie diesen Beruf nicht zufällig gefunden.

Entwicklung bewusst begleiten

Als Tagesmutter profitiert sie von ihrem pädagogischen Hintergrundwissen. „Im Umgang mit den Kindern kann ich auch streng sein, aber dabei trotzdem liebevoll und verständnisvoll“, sagt Rita. Was sie täglich motiviert, sind die kleinen und großen Entwicklungsschritte der Kinder. Vom ersten Wort bis zu den ersten unsicheren Schritten. Doch diese werden von ihr nicht nur beobachtet: „Mit meiner Arbeit biete ich den Nährboden dafür.“ Dass sie mit den Kindern nun spielerische lernen kann, sieht sie als großen Vorteil.

Struktur, die Sicherheit gibt

„Wenn morgens alle Kinder da sind, starten wir mit einem Sesselkreis, in dem aktuelle Themen besprochen werden.“ Danach wird gemeinsam gefrühstückt, gesungen oder getanzt. „Das ist eine gute Gelegenheit Motorik zu fördern und neue Wörter zu lernen“, sagt sie. Spaziergänge und freies Spiel gehören ebenso dazu wie Ruhephasen. „Klare Strukturen und feste Rituale geben Sicherheit“, betont sie. Gleichzeitig bleibt Platz für spontane Momente, denn „Kinder brauchen beides: Vorhersagbarkeit und Freiheit“.

Inklusion als Haltung

Als MIKADO-Tagesmutter betreut Rita auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen. „Für mich war sofort klar, dass ich diese Zusatzausbildung machen möchte“, erzählt sie. Schon in Indonesien habe sie in ihren Schulklassen immer Kinder mit Behinderung dabei gehabt. Heute finden Kinder mit Down-Syndrom, Autismus oder Epilepsie in ihre Gruppen. „Inklusion bedeutet für mich: Ich fühle mich gesehen“, sagt sie. Statt Perfektion ist es für sie wichtiger, jedes Kind in seiner Individualität wahrzunehmen. „Kinder brauchen kein Mitleid, sondern Unterstützung bei ihrer Entfaltung“, ergänzt sie.

Die Kunst des Gleichgewichts

Neben pädagogischem Wissen brauchen Tagesmütter vor allem emotionale Stabilität. „Kinder spiegeln alles“, sagt Rita. Ebenso wichtig ist eine feine Beobachtungsgabe. „Wann braucht das Kind Nähe, wann Rückzug?“, beschreibt sie die täglichen Entscheidungen. Dazu kommen Organisationstalent und Konfliktfähigkeit. „Wickeln, Spielen, Kochen, alles unter einen Hut bringen“, fasst sie zusammen. Auch die Zusammenarbeit mit Eltern erfordert Fingerspitzengefühl. „Langfristig funktioniert nur das Gesamtpaket!“, ist sie überzeugt.

Momente, die bleiben

Besonders berührend sind für die Tagesmutter die langfristigen Spuren ihrer Arbeit. Wenn ehemalige Tageskinder sie Jahre später besuchen kommen, wird sichtbar, wie prägend diese Zeit war. Die einen erinnern sich an den Geruch in ihrem Haus, die anderen an ihren persönlichen Schlafplatz. Eine Mutter erzählte ihr kürzlich, „dass ihre Tochter noch heute, 10 Jahre später, von den Frühstückswaffeln bei Rita schwärmt“. Oft sind es die scheinbar kleinen Dinge, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben.