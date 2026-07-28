Schlechte Nachrichten vor LASK-Duell: GAK muss auf zwei Spieler verzichten

Der GAK muss vor dem Bundesliga-Spiel gegen den LASK zwei personelle Rückschläge hinnehmen. Tobias Koch und Tim Trummer fallen verletzungsbedingt aus, Letzterer wird mehrere Wochen fehlen.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die neue Pflichtspielsaison muss der GAK 1902 die ersten personellen Rückschläge verkraften. Mit Tobias Koch und Tim Trummer stehen Trainer René Poms vorerst gleich zwei Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Koch nach muskulären Problemen fraglich

Mittelfeldspieler Tobias Koch hatte bereits im UNIQA-ÖFB-Cup-Auftakt gefehlt. Wie der Verein nun bekannt gab, leidet der 24-Jährige an muskulären Problemen, die im Training aufgetreten sind. Koch wird derzeit von der medizinischen Abteilung behandelt. Ein Einsatz im bevorstehenden Bundesliga-Spiel gegen den LASK gilt nach aktuellem Stand als eher unwahrscheinlich.

Trummer fällt mehrere Wochen aus

Deutlich länger wird der GAK auf Tim Trummer verzichten müssen. Der Defensivspieler hatte sich bereits in der ersten Halbzeit des Cupspiels bei einer Torschussaktion an den hinteren Oberschenkel gegriffen und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Die nun abgeschlossenen Untersuchungen bestätigten eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel. Der Verein rechnet mit einer mehrwöchigen Pause, möchte sich auf eine genaue Ausfallzeit derzeit aber noch nicht festlegen. Stattdessen liege der Fokus auf einer bestmöglichen Rehabilitation des Verteidigers.