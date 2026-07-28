KI wie das menschliche Gehirn? TU Graz gelingt bemerkenswerter Durchbruch

Forschende der TU Graz haben ein KI-Modell entwickelt, das sich an der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns orientiert. Es soll komplexe Probleme lösen können und dabei deutlich weniger Energie benötigen als heutige KI-Systeme.

Künstliche Intelligenz wird immer leistungsfähiger, benötigt dafür jedoch enorme Rechenleistung und entsprechend viel Energie. Ein Forschungsteam der TU Graz hat nun gemeinsam mit internationalen Partnern einen neuen Ansatz entwickelt: Statt auf riesige neuronale Netze setzt das System auf Mechanismen, die sich am menschlichen Gehirn orientieren.

Drei Prinzipien aus dem Gehirn übernommen

Im Mittelpunkt der Forschung stehen laut den Wissenschaftlern drei Strategien, die das Gehirn beim Planen und Lösen von Problemen nutzt. Dazu zählen sogenannte kognitive Karten, die dabei helfen, Zusammenhänge räumlich zu ordnen und sich bei komplexen Aufgaben zu orientieren. Hinzu kommen das gedankliche Durchspielen verschiedener möglicher Szenarien sowie das Zerlegen von Informationen und Handlungsabläufen in einzelne, wiederverwendbare Bausteine. „Das Gehirn arbeitet völlig anders als heutige KI-Systeme. Wir versuchen, seine Arbeitsweise in Algorithmen zu übersetzen und auf KI-Systeme zu übertragen“, erklärt Wolfgang Maass vom Institute of Machine Learning and Neural Computation der TU Graz.

KI passt sich an neue Situationen an

Nach Angaben der Forschenden kann das entwickelte Modell mögliche Lösungswege zunächst gedanklich ausprobieren, anstatt jede Option vollständig durchzurechnen. Führt ein Zwischenschritt näher an das gewünschte Ziel heran, wird dieser weiterverfolgt. Dadurch kann das System flexibel auf neue oder veränderte Situationen reagieren, ohne dafür erneut trainiert werden zu müssen. „Mit diesem Ansatz kann unser KI-Modell auch flexibel auf veränderte oder neue Situationen reagieren, ohne dass es dafür erneut trainiert werden muss“, sagt Mitentwickler Yukun Yang.

Erfolgreiche Tests und mögliche Einsatzgebiete

Getestet wurde die neue KI unter anderem bei Navigationsaufgaben in zwei- und mehrdimensionalen Räumen sowie beim Zusammensetzen und Zerlegen komplexer Silhouetten aus einzelnen Bausteinen. Die Ergebnisse zeigen laut den Forschenden, dass der Ansatz auch bei anspruchsvollen Planungsaufgaben funktioniert. Die Wissenschaftler sehen ihre Entwicklung nicht als Konkurrenz zu großen Sprachmodellen wie ChatGPT. Vielmehr könnte sie künftig dort eingesetzt werden, wo energieeffiziente KI gefragt ist, etwa in Robotern, autonomen Fahrzeugen oder sogenannten Edge-Geräten, die direkt vor Ort und mit begrenzter Rechenleistung arbeiten.

Internationale Zusammenarbeit

Die Studie entstand unter der Leitung der TU Graz in Zusammenarbeit mit der Tsinghua University sowie dem Nationalen Forschungsrat Italiens. Wolfgang Maass forscht zudem als Key Researcher im Exzellenzcluster Bilateral AI.