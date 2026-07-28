„Gezielter Angriff“: Grazer Kulturverein mit Hassparolen beschmiert

Das Vereinslokal des Nachbarschafts- und Kulturvereins Nelke Graz wurde mit rassistischen und antifaschistischen Beschimpfungen beschmiert. Der Verein spricht von einem gezielten Angriff und will sich nicht einschüchtern lassen.

Der Nachbarschafts- und Kulturverein Nelke in Graz ist nach eigenen Angaben Opfer einer gezielten Schmierattacke geworden. In der Nacht von 26. auf 27. Juli 2026 sollen unbekannte Täter das Vereinslokal sowie weitere Gebäude in der Umgebung mit rassistischen und antifaschistischen Parolen beschmiert haben. Wie der Verein gegenüber 5 Minuten mitteilte, wurden die Beschmierungen am Montag entdeckt. „Nach aktuellem Stand haben in der Nacht von 26. auf 27. eine oder mehrere Personen sich unser Vereinshaus und die direkt umgebende Nachbarschaft zur Zielscheibe gemacht und rassistische Parolen an Hauswände gesprüht“, erklärt der Verein Nelke.

„Scheiß Antifa-Schweine“ an Vereinslokal gesprüht

Laut dem Verein befanden sich unter den Schmierereien unter anderem die Worte „Scheiß Antifa-Schweine“. Zudem seien in der näheren Umgebung vermehrt rassistische Graffitis aufgetaucht, darunter auch die Abkürzung „RMG“ für „Remigration“. Der Verein wertet die Vorfälle als Teil einer größeren Entwicklung. „Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines erstarkenden faschistischen Klimas“, heißt es in einem veröffentlichten Statement.

Verein sieht Angriff gegen gesamte Nachbarschaft

Nelke betont, dass sich der Angriff nicht nur gegen den Verein selbst richte. „Dieser Angriff richtet sich nicht nur gegen uns als Verein, sondern gegen die gesamte Nachbarschaft und alle Menschen, die hier in 8020 leben“, schreibt der Verein. Der Nachbarschafts- und Kulturverein versteht sich als Ort der Solidarität und engagiert sich unter anderem für Geflüchtete. „Gerade als Verein erschüttert uns diese Aktion natürlich, jedoch werden wir uns nicht davon einschüchtern lassen“, heißt es vom Verein gegenüber 5 Minuten.

„Wir haben keine Angst“

Anfeindungen seien für den Verein aufgrund seines Engagements nichts völlig Neues. „Durch unser solidarisches Engagement mit zum Beispiel Geflüchteten sind wir bereits Anfeindungen gewohnt“, wird betont. Trotz des Vorfalls wolle man die Arbeit fortsetzen. „Auch wenn dies eine weitere Eskalation rassistischer Übergriffe in Graz darstellt, haben wir keine Angst und werden unsere Arbeit wie gewohnt weiterführen“, erklärt der Verein.

„Nelke bleibt. Wir bleiben. Ungebrochen.“

In einem Statement auf Instagram richtet der Verein eine klare Botschaft an die Verursacher der Schmierereien: „Sie wollten uns einschüchtern. Doch wir stehen zusammen, laut und ungebrochen. Für Solidarität, für Schutz, für ein Leben ohne Hass.“ Weiter heißt es: „Nelke bleibt. Wir bleiben. Ungebrochen. Antifaschismus ist der legitime Kampf gegen Hass und Hetze.“