Unerwartet verstorben: Trauer um Motorsport-Stimme Rudi Moser

Die Nachricht trifft viele völlig unvorbereitet: Rudi Moser ist tot. Der gebürtige Grazer, der in Zeltweg aufgewachsen ist und als markante Stimme des Motorsports ebenso bekannt war wie als leidenschaftlicher Koch, starb am 27. Juli während eines Spitalsaufenthalts im 63. Lebensjahr. Zurück bleiben seine Lebensgefährtin, sein Sohn und unzählige Menschen, die ihn als außergewöhnliche Persönlichkeit in Erinnerung behalten.

Er begeisterte am Mikrofon und am Herd

Bekannt wurde Moser vor allem als Motorrad-Kommentator. Mit seiner unverwechselbaren Art begleitete er Ende der 1990er-Jahre Rennen für Eurosport und später für ATV. Seine Begeisterung für den Motorsport war ansteckend, seine Streckenanalysen und sein Humor machten ihn für viele Fans zu einer Kultfigur. Doch sein Leben führte ihn weit über die Rennstrecken hinaus. Nach Stationen im Radio und im Motorsportjournalismus schlug er einen völlig neuen Weg ein und machte seine Leidenschaft fürs Kochen zum Beruf. Er arbeitete sich bis zum Küchenchef hoch und kochte später auf Expeditions- und Kreuzfahrtschiffen. Seine Reisen führten ihn rund um den Globus – von der Arktis bis in die Antarktis. Erst vor wenigen Monaten stand Moser noch in der Südsteiermark am Herd und bereitete bei einem Kochabend ein Menü mit regionalen Zutaten zu. Wer ihn dabei erlebte, merkte schnell: Für ihn ging es nie nur ums Essen. Er erzählte Geschichten, begeisterte Menschen und teilte seine Leidenschaft mit anderen.

Bewegende Abschiedsworte

Seit Bekanntwerden seines Todes häufen sich in den sozialen Netzwerken die Beileidsbekundungen. Freunde und Wegbegleiter erinnern sich an gemeinsame Erlebnisse und an einen Menschen, der viele geprägt hat. Besonders emotional fällt der Abschied eines langjährigen Freundes aus, der mit Moser zahlreiche Projekte verwirklichte. Er schreibt: „Immer wieder haben wir gesagt: ‚Wir müssen uns wieder einmal treffen.‘ Leider haben wir dieses Treffen immer wieder verschoben. Heute wird mir bewusst, wie kostbar Zeit ist und dass man manches nicht auf morgen verschieben sollte.“ Weiter heißt es: „Lieber Rudi, danke für deine Freundschaft, für dein Vertrauen und für all die wertvollen Stunden, die wir gemeinsam verbringen durften.“ Abschließend richtet er bewegende Worte an seinen verstorbenen Freund: „Ruhe in Frieden, lieber Freund. Du wirst unvergessen bleiben.“ Auch aus der Musikszene kommen Abschiedsworte. Ein enger Freund erinnert sich an den beliebten Kommentator mit einem Spitznamen, den viele kannten: „Als legendärer Sportkommentator – unter anderem bei Eurosport und als Radiomoderator – begeisterte er unzählige Menschen. Daher nannten wir ihn liebevoll immer ‚Radio Rudi‘.“ Und weiter: „Er hat unsere Musik von Herzen geliebt, und wir werden ihn als wunderbaren Freund in liebevoller Erinnerung behalten.“

Ein Mensch, der Spuren hinterlässt

Ob Motorsport, Radio oder Spitzengastronomie – Rudi Moser hat in den unterschiedlichsten Bereichen Menschen begeistert. Vor allem aber war er jemand, der mit seiner offenen Art, seiner Herzlichkeit und seiner Begeisterungsfähigkeit in Erinnerung bleiben wird. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Die zahlreichen persönlichen Botschaften zeigen, wie viele Menschen er auf seinem Lebensweg berührt hat und dass seine unverwechselbare Stimme und seine Geschichten noch lange nachklingen werden.