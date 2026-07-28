Baby stirbt im Mutterleib: Schwere Vorwürfe gegen Grazer Klinikpersonal

Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde eine hochschwangere Frau vor knapp drei Wochen nach einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin an das Grazer LKH überwiesen. Demnach sollen bei einer routinemäßigen CTG-Kontrolle auffällige Herztöne sowie nachlassende Bewegungen des ungeborenen Kindes festgestellt worden sein. Laut dem Bericht sei die Frau nach ihrer Ankunft im Krankenhaus zunächst überwacht worden. Am folgenden Morgen habe sich schließlich herausgestellt, dass das Baby im Mutterleib verstorben war. Die Krone berichtet zudem über den Vorwurf, ein Überweisungsschein sei nach dem Tod des Kindes im Krankenhaus verändert worden. Diesen Vorwurf weist die steirische Krankenanstaltengesellschaft KAGes entschieden zurück.

Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigt laute dem Medienbericht, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Anlass war laut Staatsanwaltschaft eine anonyme Anzeige. Ermittelt wird derzeit wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung – zunächst gegen einen Arzt sowie gegen weiteres, bislang noch unbekanntes medizinisches Personal. Mit den Ermittlungen wurde die Mordgruppe des Landeskriminalamts Steiermark betraut. Nach Angaben der Polizei haben bereits erste Einvernahmen stattgefunden.

Krankenhaus weist Vorwürfe zurück

Das LKH-Universitätsklinikum Graz betont, dass aus Sicht des Krankenhauses nach den geltenden medizinischen Standards gehandelt worden sei. Das Versterben eines ungeborenen Kindes im Mutterleib könne trotz sorgfältiger Betreuung und Einhaltung aller medizinischen Vorgaben in seltenen Fällen nicht verhindert werden. Nach Angaben des Krankenhauses wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls eine interne Überprüfung eingeleitet. Die Dokumentation sei ordnungsgemäß erfolgt. Zugleich spricht das Klinikum von einer tragischen Situation und drückt der betroffenen Familie sein Mitgefühl aus. Ob es tatsächlich zu medizinischen Versäumnissen gekommen ist, soll nun das laufende Ermittlungsverfahren klären. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.