Kollision am Kai: E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Graz gesucht

Zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Lenker und einem Radfahrer kam es am Dienstag am Kaiser-Franz-Josef-Kai in Graz. Nun bittet die Polizei um zweckdienliche Hinweise.

Gesucht wird der E-Scooter-Lenker, der in den Unfall verwickelt war.

Gesucht wird der E-Scooter-Lenker, der in den Unfall verwickelt war.

Der Unfall trug sich gegen 14 Uhr am Kaiser-Franz-Josef-Kai zu. „Ein unbekannter männlicher E-Scooter-Lenker kollidierte mit einem 68-jähriger Radfahrer, welcher sich stehend am Geh- und Radweg befand“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Biker erlitt dabei eine Verletzung am Bein.

Polizei bittet um Hinweise

Da sich der E-Scooter-Lenker noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallsort entfernte, bittet die Polizei nun um zweckdienliche Hinweise zu dem Mann. Diese werden telefonisch bei der Verkehrsinspektion Graz I entgegen genommen. Die Telefonnummer lautet: 059/133/654110.