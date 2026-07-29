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/ ©Pexels/ KristofTopolewski
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter.
Gesucht wird der E-Scooter-Lenker, der in den Unfall verwickelt war.
Graz
29/07/2026
Zeugenaufruf

Kollision am Kai: E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Graz gesucht

Zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Lenker und einem Radfahrer kam es am Dienstag am Kaiser-Franz-Josef-Kai in Graz. Nun bittet die Polizei um zweckdienliche Hinweise.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Der Unfall trug sich gegen 14 Uhr am Kaiser-Franz-Josef-Kai zu. „Ein unbekannter männlicher E-Scooter-Lenker kollidierte mit einem 68-jähriger Radfahrer, welcher sich stehend am Geh- und Radweg befand“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Biker erlitt dabei eine Verletzung am Bein.

Polizei bittet um Hinweise

Da sich der E-Scooter-Lenker noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallsort entfernte, bittet die Polizei nun um zweckdienliche Hinweise zu dem Mann. Diese werden telefonisch bei der Verkehrsinspektion Graz I entgegen genommen. Die Telefonnummer lautet: 059/133/654110.

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