Nach Pointner-Rückzug: So wollen sich die Grazer NEOS neu aufstellen

Der überraschende Rückzug von Philipp Pointner hat die Grazer NEOS erschüttert. Nach Tagen der Unsicherheit richtet die Partei den Blick nun nach vorne. Eine neue Führungsriege übernimmt, gleichzeitig läuft die Aufarbeitung.

Der überraschende Austritt von Philipp Pointner hat die Grazer NEOS mitten in einer schwierigen Phase getroffen, 5 Minuten hat berichtet: Paukenschlag: Grazer Neos-Chef Philipp Pointner tritt aus Partei aus. Nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Gemeinderatswahl und mehreren Tagen ohne Kontakt zum bisherigen Parteichef steht nun fest: Die Partei will sich neu organisieren und den Fokus wieder auf die politische Arbeit legen.

Enttäuschung nach der Gemeinderatswahl

Vor der Wahl hatten sich die NEOS deutlich mehr erhofft. Interne Erwartungen gingen laut Landesparteichef Niko Swatek von einem Ergebnis von rund neun Prozent und dem erstmaligen Klubstatus im Grazer Gemeinderat aus. Am Ende erreichte die Partei jedoch 4,9 Prozent und hielt ihre zwei Mandate. Nach Angaben der Parteispitze habe die hohe Erwartungshaltung die Enttäuschung nach dem Wahltag zusätzlich verstärkt.

Interne Spannungen belasteten den Wahlkampf

Für Diskussionen sorgten bereits während des Wahlkampfes anonyme öffentliche Angriffe auf Spitzenkandidat Philipp Pointner. Innerhalb der Partei geht man davon aus, dass diese Auseinandersetzungen die Stimmung kurz vor der Wahl zusätzlich belasteten und Wähler demobilisierten. Landesparteichef Swatek betonte gegenüber mehreren Medien, dass Geschlossenheit gerade in Wahlkämpfen entscheidend sei. Diese sei in den letzten Wochen vor der Wahl nicht in dem Ausmaß vorhanden gewesen, wie man es sich gewünscht hätte.

Garber und Pascuttini übernehmen

Politisch richtet sich der Blick nun nach vorne. Verena Garber übernimmt künftig die Rolle als erste Ansprechpartnerin der Grazer NEOS. Das zweite Gemeinderatsmandat wird Alexis Pascuttini antreten, nachdem Pointner auf sein Mandat verzichtet hat. Parallel dazu läuft innerhalb der Partei ein Feedbackprozess. Mitglieder analysieren derzeit den Wahlkampf und die Entwicklungen der vergangenen Wochen. Ziel ist es, aus den Ereignissen Konsequenzen zu ziehen und die Organisation neu aufzustellen.

Pointner zieht sich aus der Politik zurück

Philipp Pointner selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu seinem Rückzug geäußert. Fest steht jedoch, dass er bereits Anfang Juli aus der Partei ausgetreten ist und sich vollständig aus der Politik zurückziehen möchte. Swatek bedankte sich für Pointners jahrelanges Engagement und würdigte insbesondere dessen Einsatz während des Wahlkampfs.